Municipio de Chiclayo y Gobierno Regional de Lambayeque se unen por el problema de la basura

Un nuevo convenio interinstitucional suscribieron ayer el Gobierno Regional de Lambayeque y la Municipalidad Provincial de Chiclayo para recoger las miles de toneladas de basura acumuladas en diferentes puntos críticos de la Capital de la Amistad, que se ha convertido en un foco de infección.

El alcalde Marco Gasco informó que con esta medida la maquinaria de la región estará a disposición de la comuna para empezar a operar desde este lunes. Asimismo, precisó que las labores durarán 15 días para poder recoger los residuos que no han podido ser recolectados.

Este es el segundo intento entre ambas instituciones de resolver el problema de limpieza pública en la ciudad. El primer acuerdo fue firmado a inicios de febrero entre el gobernador Anselmo Lozano y el burgomaestre chiclayano. La comuna afronta esta crisis debido a la falta de maquinaria y a las diferencias entre los funcionarios y los obreros.

Desde el último viernes el municipio declaró en desabastecimiento inminente la prestación, por un periodo de 90 días, por lo que además de la maquinaria del gobierno regional se dispuso el alquiler de vehículos para que se sumen a esta labor.

RATIFICAN HUELGA

En tanto, los obreros de limpieza, que son 1,125 en total, ratificaron el inicio de una huelga indefinida. El secretario general de los trabajadores, Bibiano Carrasco, señaló que la autoridad edilicia no quiere dialogar y lo tildó de mentiroso porque, según refirió, el burgomaestre señaló que este personal había solicitado S/12 millones por pactos colectivos, cuando es menos de S/ 5 millones.

“Él (Marco Gasco), hasta el momento, no responde los documentos y no llama a dialogar. No sabemos qué le pasa al alcalde (…) Algunos pobladores están convencidos que el alcalde es un mentiroso”, sostuvo.

DATOS

-El alcalde dijo en su momento que evaluará privatizar el servicio de limpieza. También señaló que han pedido apoyo al Ejecutivo para una posible declaratoria de emergencia sanitaria.



-Al menos 100 toneladas de basura se acumulan en Chiclayo por el recojo intermitente de desperdicios.