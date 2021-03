Después de casi un mes de trabajos, la Municipalidad de Lima terminó con el mantenimiento integral en más de 15 kilómetros de la Costa Verde, estos se realizaron desde el acceso al club Regatas, en el distrito de Chorrillos, hasta la bajada Virú, en San Miguel.

En aproximadamente 30 días se intervinieron 14 puentes y 8 escaleras, en los que se ejecutó el pintado de 3,305 metros (m) de barandas, 1,213 m de piso, 1,375 m de cantoneras, así como el retiro de óxido en 1,940 m de estructuras.

(Foto: MML)

En cuanto al mejoramiento de las vías, se realizó el pintado de la señalización horizontal en 19,079 metros cuadrados (m2) y vertical (456 unidades), así mismo la limpieza y borrado de grafitis con pintura en 240 m2, y el mantenimiento de 1,949 tachas reflectivas.

A estos actividades se sumó la intervención en 2,518 guardavías, la mejora e instalación de 149 m de barandas, el resane de veredas y sardineles en 63 m2 y el parchado con asfalto en 157 m2 de pista.

Respecto a las áreas verdes, se hizo el corte de 20,000 m2 de grass y el sembrado de 350 plantas ornamentales; también se llevó a cabo la poda de 420 árboles y el riego con cisterna de 53,800 m2 de vegetación.

Todas estas labores, a cargo de más de 80 operarios, se llevaron a cabo en dos turnos: de 6:30 a.m. a 1:30 p.m. y de 9 p.m. a 4 a.m., a fin de no interrumpir el tránsito vehicular y peatonal. Para estas labores se utilizaron cisternas, apisonadoras, máquinas para el pintado de la señalización horizontal, furgones, hidrolavadoras y cortadoras de césped.

