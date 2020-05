Los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Cajamarca volvieron a las actividades administrativas con todos los protocolos de prevención por el COVID-19. Además, todos pasaron por un tamizaje y se determinó que ninguno sea persona de riesgo; teniendo en cuenta el índice de masa corporal, presión arterial, presencia de enfermedades crónicas y otros.

El personal edil reanudó sus labores el día de ayer y recibió equipos de protección personal, tomando en cuenta el nivel de exposición de su función. También se implementó módulos de enfermería para atender cualquier tipo de emergencia.

Al ingresar a la sede, los servidores deben pasar por un control de temperatura, desinfectarse manos y calzado, incluso cruzar por un sistema de desinfección a base en ozono, respetando siempre el distanciamiento social.

“Se trata de un moderno equipo, que la Organización Mundial de la Salud OMS, no ha prohibido, ya que no causa efectos secundarios en quienes lo usan, y no emana elementos líquidos”, señaló Alfredo Guerrero, jefe zonal de Inntechen, compañía que puso este equipo a disposición de la MPC, de manera gratuita por 15 días.

Cajamarca: Trabajadores ediles tuvieron que desinfectarse manos y calzado para ingresar. (Foto: MPC)



En ese sentido, la Municipalidad Provincial de Cajamarca reabrió la atención a los cajamarquinos, a través del Centro de Atención al Ciudadano, así como las labores administrativas en un 40% de su capacidad.

“Durante 70 días de aislamiento, nos pusimos de pie para brindar servicios adecuados a la comunidad, producto de ello, no se ha tenido problemas con el recojo de la basura, con el abastecimiento del agua, tampoco contagios en el sector transportes, ni se descuidó la atención en sus necesidades básicas a los adultos mayores y personas con discapacidad”, dijo el alcalde, Andrés Villar Narro.

