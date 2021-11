Con el propósito de dar oportunidades de crecimiento profesional y académico a las mujeres mineras del Perú, Women in Mining Perú (WIM PERÚ), La Comisión de Comercio e Inversión del Gobierno de Australia (Austrade) y la Cámara de Comercio Australia Perú (APCCI) organizan un evento virtual a puertas abiertas con la participación prestigiosas universidades australianas, ubicadas en el Ranking QS 500, el próximo 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre.

“Queremos dar la oportunidad de que las mujeres conozcan las universidades de Australia con el fin de que puedan conocer sus programas y puedan animarse a estudiar y así tener mejores oportunidades en el mercado laboral”, Jorge López, gerente de educación y negocios de Austrade.

Las charlas serán en inglés, pero con traducción simultánea y estarán a cargo de representantes de University of New South Wales, Federation University y AUSIMM, quienes darán una visión y comprensión de la industria de los minerales en el futuro, sugerencias sobre disciplinas y conocimientos científicos y tecnológicos en la minería, además de las ofertas educativas que tendrán para los participantes.

“Nuestra principal intención es masificar la información e incentivar las buenas prácticas a hombres y mujeres que trabajan en el rubro de minería”, añadió López.

WIM PERU tiene entre sus asociadas mujeres que han estudiado en Australia anteriormente, y hoy tienen un importante rol en la minería del país. Tal es el caso de Wendy Pérez, Directora y Líder de Alianzas Educativas de WIM PERU, quien después de haber estudiado un Master of Engineering Science Project Managment (Maestría en Gestión de Proyectos de Ciencias de la Ingeniería) en la University of New South Wales en Sydney, trabaja en la empresa minera MMG Las Bambas desarrollando mejoras en actividades planificadas del plan manejo de aguas superficiales.

“Australia y Perú tienen muchas similitudes en la minería. Estudiar en una universidad australiana me ayudó a profundizar ampliamente mis conocimientos en el manejo de todo tipo de proyectos, especialmente en proyectos ambientales”, destacó Wendy Pérez.

Cabe indicar que a partir del 1 de diciembre se reabrirán las fronteras australianas a estudiantes internacionales vacunados. El evento de WIM PERU 2021 se transmitirá a través de sus redes sociales y para los que desean conocer más de las universidades australianas pueden entrar a la página www.studyinaustralia.gov.au donde encontrarán todo tipo de oportunidades educativas.

“Desde APCCI queremos promover la educación con la excelencia de la oferta académica australiana para que nuestras empresas asociadas cuenten con entrenamientos de alto nivel”, finalizó Alexandra Almenara, Presidenta de APCCI

