Mujeres víctimas de maltrato salen adelante con la gastronomía

Muchas fueron golpeadas por años en el interior del país. Incluso, desde muy niñas, la mayoría supo lo que era el rigor de la mano dura y recia de un padre agricultor y alcohólico que las obligaba a golpes a cocinar y trabajar en vez de estudiar.

Más adelante, en su adultez, el castigo prosiguió a través de sus novios, esposos o convivientes. Era como un cáncer de patadas, cortes y puñetes que crecía con ellas y las consumía hasta que decidieron extirparlo.

Hablamos de 125 mujeres de diferentes regiones del país que, tras años de maltrato familiar y algunas expuestas al riesgo social de las drogas, el abandono o el alcohol , han podido salir adelante gracias a su buena mano en la cocina.

La idea no pudo ser mejor, crear una feria-asociación-gastronómica itinerante a la que han denominado Sazón y Sabor Peruano, la cual ofrece platos norteños, de la sierra y de la selva a bajo costo, o precio solidario, como ellas lo denominan.

Jesús Felipe Mujica, vicepresidenta de la asociación, dice que fueron siete mujeres maltratadas las que dieron inicio a este proyecto hace 8 años. “En mi caso fui golpeada desde pequeña en mi casa de la provincia de Acomayo, a dos horas y media de distancia en auto de la Ciudad Imperial, en Cusco.

Por eso me vine a Lima antes de los 18 años. Luego, cuando me hice mujer, mi pareja continuó con los maltratos hasta que me separé y me hice cargo sola de mis dos hijos”, cuenta.

Felipe Mujica agrega que por la necesidad de generar recursos, se asoció con otras seis mujeres que vivían en carne propia el mismo maltrato.

Así decidieron formar esta feria del sabor que recorre el país pero que, momentáneamente, se ha instalado los fines de semana en la alameda Chabuca Granda, en el Centro Histórico de Lima, para deleite de los turistas.

PROYECCIÓN



Sin embargo, estas mujeres apuntan a más. Y es que ser invitadas a participar de la feria gastronómica Mistura en 2013 por sus historias y sazón les dio un magnifico envión.

Por ello, se han capacitado a través del programa Revalora Perú, del Ministerio de Trabajo, para, en inglés, dar la bienvenida e informar sobre la comida peruana a los turistas.

“También hemos estudiado en un instituto conservación, manipulación de alimentos y cómo manejar un negocio”, cuenta Mileidi Villacorta Velásquez (50), quien huyó del maltrato que sufría de su pareja en la provincia de Otuzco, en la sierra de la Libertad.

RECONOCIMIENTO



La Municipalidad de Lima otorgó un reconocimiento a las mujeres de la feria Sazón y Sabor Peruano por su labor social y las ha denominado ‘Las Heroínas del Sabor’. Asimismo, ellas se han plegado a la celebración de la Semana del Anticucho y ofrecen la porción a 6 soles hasta este domingo.

DATOS

​

- Lugar: Alameda Chabuca Granda, en el Centro Histórico de Lima.

-Ingreso: libre.

-Entradas: desde S/2.5.

-Platos de fondo: Entre S/8 y S/12 soles.