Una mujer sufrió un grave accidente cuando manipulaba una olla de aguadito caliente, mientras estaba cocinando. La señora recibió todo el líquido hirviendo encima de su cuerpo, resultando con el 70% de su piel quemada. Joel Chávez, esposo de la señora, la llevó hasta el Hospital Las Mercedes para que puedan atenderla.

De acuerdo a Chávez, su esposa se encontraba cocinando cuando la sopa hirviente le cayó encima. La mujer se encuentra internada en el centro médico, en el área de Cirugía de Quemados, a causa de las quemaduras de segundo grado que sufrió con el líquido caliente.

La fémina ingresó al hospital el pasado 3 de junio, pero no puede alimentarse debido a su estado de salud. El centro de salud no tiene los medicamentos necesarios para curar las heridas de la mujer, por lo que le solicitaron a su esposo que adquiera los insumos necesarios para su tratamiento. No obstante, ellos tampoco poseen recursos económicos para solventar los gastos de su recuperación.

Cháves brindó una entrevista a Exitosa en la que detalló el estado de su esposa, quien está a la espera de un traslado a Lima para que la atiendan de manera óptima: “Me dijeron que está bien grave mi esposa, que debo tener bastante paciencia y cuidado porque está bien grave. Se ha quemado todo su pecho, todo el cuerpo está (quemado). Ella está incómoda”.