Una mujer identificada como Linda contó que recorrió desde Huayllarcocha hasta Saqsayhuman, en Cusco, para recibir la dosis contra el Covid-19.

Linda contó, a través de un video difundido por el Ministerio de Salud (Minsa), que se enteró de la campaña de inmunización en Saqsayhuman por la campaña informativa que hicieron los representantes de Salud con los días y horarios del proceso de vacunación.

“Una camioneta vino el día viernes por mi zona y estuvieron ‘perifoneando’. Ahí me enteré, entonces pregunté y me dijeron que [iban a vacunar] entre hoy y mañana (sábado y domingo)”, contó Linda.

La mujer también contó que no pudo recibir la dosis contra el coronavirus antes porque no encontraba un lugar cercano, por eso decidió recorre los 12 kilómetros de distancia. Además, había contraído una gripe que no le permitiría ser inmunizada.

“Sería bueno [que más personas participen en las campañas de vacunación]. Hay que aprovechar la oportunidad de vacunarse, sería bueno que se apersonen”, resaltó.

