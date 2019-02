Mujer golpea joven y lanza piedras a joven y a su perro en parque en Arequipa [VIDEO]

Nada justifica una agresión. Una mujer perdió los papeles y golpeó a una joven y a su perro, luego de acusarlos de "contaminar" el parque que está cerca a su vivienda, en la urbanización La Castellana en Arequipa .

Gaby Juárez utilizó su teléfono celular para grabar la violenta reacción de la mujer, quien totalmente fuera de sí, la jaló de los cabellos y tiró piedras contra la mascota. "Cochina de m****", se le escucha gritar a la mujer mientras intenta arrebatarle el teléfono móvil a la agraviada.

La joven utilizó su cuenta de Facebook para hacer la denuncia, y aseguró que ella no estaba ensuciando el jardín porque cumple con limpiar las áreas que ensucia el can, identificado como 'Argos'.

"Queridos amigos, el día de hoy fui una víctima más de las personas intolerantes y enemigos de los animales. Me golpearon, me jalaron de los cabellos, me agredieron verbal y psicológicamente y atentaron contra mi Argos (mi mascota) y lanzándole piedras, arrojándole piedras y ocasionando que escape de miedo", se lee en su testimonio.