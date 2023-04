Ejemplo de superación. Una mujer de 46 años se muestra orgullosa de retomar sus estudios y cursar el quinto de primaria en el Centro de Educación Básica Alternativa del Colegio San Nicolás (CEBA) de la ciudad de Huamachuco , en la provincia de Sánchez Carrión, de la región La Libertad .

María Cárdenas fue nombrada Policía Escolar por su dedicación a los estudios. “Decidí retornar para aprender lo que no aprendí en mi juventud. Tengo 46 años y necesitaba estudiar porque no estudié en mi niñez. Me siento contenta y feliz acá con mi profesora”, indicó.

Mujer dijo sentirse orgullosa porque está aprendiendo a leer y escribir.

María reveló que tuvo que dejar los estudios porque sus padres no contaban con el suficiente dinero para seguir apoyándola en su desarrollo estudiantil. “Yo nací en el caserío Coípin y no tuve la oportunidad de estudiar en mi juventud porque mis padres eran muy pobres para que me apoyen” indicó.

La mujer también mostró su alegría por cursar el quinto año de primaria y estar más a cerca a su promoción. Incluso, invitó a las personas que no pudieron terminar sus estudios a concluir su nivel primario y secundaria. “No hay edad para el estudio, decidan terminar sus estudios”, finalizó.

