¿Necesitas tramitar, revalidar o sacar duplicado de tu licencia de conducir? Las puertas de los centros médicos, escuelas de conductores y centros de emisión de licencias de conducir ya abrieron sus puertas, pero ¡no te dejes sorprender! Y no caigas en la mala práctica de optar por una irregularidad, pues serás inhabilitado y recibirás una multa de S/ 4,300.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) te advierte que al acercarte a estos lugares podrías encontrar a falsos tramitadores que ofrecen entregarte tu brevete sin realizar ningún trámite y en poco tiempo a cambio de dinero. Esta decisión podría traerte graves consecuencias, gastos adicionales y un documento falso.

Además, en provincias se han registrado casos en los que algunos malos elementos están aprovechando las redes sociales para captar a sus víctimas y sorprenderlos con la finalidad de estafarlos.

La directora de Circulación Vial, Janet Arias, recomienda no dejarse engañar por personas que se hacen pasar por funcionarios del MTC y advierte que “el Sector no contrata a tramitadores, tampoco tiene otras páginas web que no sea la oficial”.

Precisó que, en Lima Metropolitana, los pagos solo se realizan en el Banco de la Nación y en provincia en los gobiernos regionales.

E costo total por derecho de licencia es de S/24.50 en Lima. En provincia es variable, depende de cada gobierno regional. El precio para la evaluación de reglas y manejo en Lima, a cargo del Touring Automóvil Club del Perú, es de S/58.48 (ambos exámenes). El examen médico es variable debido a que son entidades privadas y no hay un estándar, hay muchos centros médicos en Lima y provincias.

¿CUÁLES SON LAS SANCIONES?

El Reglamento Nacional de Licencias de Conducir sanciona a quienes obtienen sus licencias de manera irregular. La multa es de S/ 4,300 este año. Además, de la inhabilitación de 4 años, como mínimo, para obtener o revalidar licencia de conducir.

Los centros médicos encargados de evaluar a los postulantes a una licencia de conducir (nueva, por revalidar o recategorizar) deberán contar con cámaras de video en la parte externa de cada consultorio, con el propósito verificar que se cumpla con todo el proceso de evaluación. Si no apareces en ningún video cuando se haga la revisión respectiva, serás sancionado.

Además, para reforzar el procedimiento de expedición de los certificados médicos, el postulante deberá realizar el registro de identificación biométrica, al inicio y final de cada etapa de la evaluación médica (laboratorio, psicología, medicina general, otorrino y oftalmología), de forma conjunta con el médico que realiza la evaluación.

El MTC te recuerda que puso a disposición de los ciudadanos el Sistema de Reservas de Citas en Línea en Lima Metropolitana, desde el 15 de junio, para que los usuarios puedan recoger su licencia de conducir. El trámite será en línea, previo pago, lo cual también puede realizarlo a través de aplicativo web http://licencias.mtc.gob.pe/

