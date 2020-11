El uso de la bicicleta se ha incrementado de manera progresiva en nuestro país debido a que muchos ciudadanos prefieren usar este medio de transporte alternativo para evitar el contagio de la Covid-19 que es posible al trasladarse en vehículos de transporte público urbano.

Es por ello que, a través del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible (Promovilidad), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) articuló acciones con 24 municipalidades provinciales del interior y ha aprobado la primera transferencia de S/ 5′035,980 para la implementación de ciclovías en cinco ciudades.

La transferencia, autorizada mediante Resolución Ministerial Nº 0803-2020-MTC/01.02, publicada el 10 de noviembre en El Peruano, beneficiará a las municipalidades provinciales de Chachapoyas, Huancavelica, Maynas, Trujillo y Tarapoto, las cuales implementarán sistemas de transporte no motorizado en sus respectivas jurisdicciones, bajo la asesoría y supervisión de Promovilidad.

“Estamos acompañando a las autoridades de los gobiernos locales en el proceso para la implementación de sus ciclovías, que incluyen las etapas de planificación, diseño y operación de las ciclovías, así como el monitoreo y promoción del uso de las mismas. De esta manera, contaremos con ciclovías seguras en nuestras ciudades”, afirmó Ismael Sutta, Director Ejecutivo de Promovilidad.

Los recursos transferidos se enmarcan en el D.U. N° 101-2020, que establece medidas complementarias en materia económica y financiera para que las municipalidades provinciales implementen sistemas de transporte sostenible no motorizado. Por ello, no podrán ser destinados a fines que no contemplen acciones de adecuación y mantenimiento de elementos de la sección vial.

Asimismo, para asignar los recursos se ha considerado los lineamientos de la Guía de Implementación de Sistemas de Transporte Sostenible no Motorizado, que PROMOVILIDAD puso al alcance de las autoridades locales estableciendo la metodología de trazado de red para planificar la red ciclista en cada ciudad y los parámetros, formatos y plazos para acceder al financiamiento.

El sector viene trabajando de manera intensa con 24 provincias sobre este tema. Ellas son: Chachapoyas, Huaraz, Santa, Arequipa, Huamanga, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Pisco, Huancayo, Trujillo, Chiclayo, Maynas, Mariscal Nieto, Pasco, Piura, Sullana, Puno, San Román – Juliaca, Moyobamba, San Martín, Tacna y Coronel Portillo.

