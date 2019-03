Gobierno Regional de Moquegua denunciará a Walter Aduvivi por disturbios

Tensión en el sur. La postura del gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, sobre temas territoriales y el agua ha generado fricciones con sus pares de Moquegua y Arequipa, Zenón Cuevas y Elmer Cáceres Llica, respectivamente.

El izamiento de la bandera de Puno y la expulsión de funcionarios moqueguanos de la localidad Pasto Grande, territorio en disputa, la mañana del miércoles, ha sido calificada como una actitud “violentista y repudiable” por Cuevas, quien anunció acciones penales.

“Lo que está haciendo (Aduviri) es un show mediático y político que genera zozobra y perturba a los comuneros. No veo que trabaje por una integración de la Macrosur”, dijo a Perú21,

El procurador público regional de Moquegua, José Vergaray –una de las autoridades expulsadas durante puneña en Pasto Grande – explicó que el lunes interpondrán la denuncia ante la Fiscalía por los delitos de usurpación agravada, disturbios y peculado de uso, en contra del gobernador de Puno, consejeros y alcaldes que participaron en esa acción.

"Me acerqué para presebtarme, le extendí la mano y Aduviri me rechazó. Luego le indiqué que iba en representación del gobierno regional de Moquegua (Zenón Cuevas) y me dijo que hable con sus asesores. Luego una mujer me empujó y me insultaron.También se peleando con Arequipa y Tacna", explicó Vergaray a este diario.

También se reavivó el conflicto con Arequipa por la represa Paltuture, que busca dar agua al valle del Tambo, en Islay. Aduviri anunció que no dará “ni un litro de agua” y rechazó la invitación de autoridades mistianas y del Ministerio de Agricultura al simposio ‘Agua para los Pueblos del Sur’, en Puno, que al final fue saboteado.

Aduviri, además, calificó ayer de “borracho” a su par de Arequipa.Tensas relaciones. Gobernador Aduviri visitó zona en disputa.

"Las veces que está en Lima para borracho y cuando hablamos sobre ese tema full tufo (…) cuando se está conversando en persona se corre, está mareada y no viene a los Gore Ejecutivos”, expresó Aduviri refiriéndose a la autoridad arequipeña.

 El presidente del Consejo Regional de Arequipa, Ronald Bernal Huarca, dijo a Perú21 que Walter Aduviri es un “cobarde” por “escaparse” de los debates técnicos sobre la represa de Paltuture”.



- Este diario intentó comunicarse con Aduviri, pero este no respondió a las llamadas.



-Puno sostiene que Pasto Grande le pertenece a la provincia puneña de El Collao; mientras que Moquegua señala que se ubica al distrito de Carumas, en Mariscal Nieto.