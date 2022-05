En el colegio se entendía bien con los números. Entre otras razones, fue el motivo para estudiar Ingeniería Mecatrónica y ser una de las dos mujeres que se graduaron en una promoción de 20 personas. Pero también tenía una vena social. Me dice que siempre ha buscado ayudar y preocuparse por los demás. ¿Hubo un punto de quiebre? Perdió a su madre a los 12 años.

La mecatrónica, rama de la ingeniería, es una sinergia de la mecánica y la electrónica. “Te permite hablar múltiples idiomas dentro de la ingeniería”, dice Mónica Abarca, que lidera qAIRa, proyecto de bajo costo para monitoreo de la calidad del aire, lo que ayuda a mitigar las consecuencias del cambio climático; por lo pronto, con más de 450 sensores desplegados entre Perú y Ecuador. Proyecto que recientemente obtuvo tres reconocimientos, entre ellos el Premio PNUD, en los Premios Verdes en Estados Unidos, festival dirigido a propuestas socioambientales.

Dice que tras la partida de su madre aplicó en su vida todo lo que aprendió hasta entonces. La recuerda como una mujer que también servía a la sociedad a su manera. “Desde entonces sentí que asumí un rol de tratar de ayudar a mi familia cuando crezca”, me dice la ingeniera de 30 años, que pasó por Silicon Valley y que también alista un proyecto de monitoreo de la salud cardiaca en mujeres, a través de sostenes equipados con sensores para medir parámetros del corazón. Está en Toronto, Canadá, en una suerte de retiro familiar que interrumpo.

-Entiendo que en Canadá hay una mayor conciencia sobre las problemáticas medioambientales.

Definitivamente. Acá las ciudades están hechas pensando de manera central en el ciudadano. Nosotros vivimos en ciudades –en Perú– que a veces están pensadas más en los carros que en las personas. Acá hay redes de monitoreo de la calidad del aire de la ciudad. Hay información disponible para las autoridades y la población, y hay muchísimas áreas verdes.

-¿Para una profesional como tú no es más atractivo desarrollar su carrera en lugares como Toronto?

En Perú tenemos que hacer un trabajo fuerte de concientización, lograr que los líderes del Estado y las empresas tengan en cuenta que la sostenibilidad ambiental es un factor clave para el crecimiento en general. No es “quisiera tenerlo”, es necesario tenerlo dentro de la política de cada organización. A veces nos gana el querer generar una mayor rentabilidad a cualquier costo. El tema ambiental es una prioridad en la agenda de las entidades públicas y privadas.

-¿Por qué?

Más que una tendencia, es una necesidad global por el cambio climático que estamos viviendo. La calidad del aire está ligada a la salud pública, lo que se traduce en la calidad de vida.

-¿A partir del monitoreo que hace qAIRa se ha implementado alguna medida?

Con la Municipalidad de Lima hemos instalado alrededor de 150 sensores y sobre la base de eso están implementando planes de acción para la mejora de la calidad del aire. Uno de ellos es la peatonalización del Centro Histórico, y que ya ha reducido en esa zona la contaminación.

-¿Qué hacemos con el parque automotor en Lima al menos?

El parque automotor es la principal fuente de contaminación del aire. Lima aporta más de un 70% a los índices. Lo que no se mide no se puede gestionar. La calidad de los autos es lo más importante porque un parque automotor viejo significa que tiene tecnologías antiguas que ya no optimizan tanto el uso del combustible; por eso generan mayor contaminación. Renovar la flota significa usar tecnologías más recientes, que sí tienen en cuenta el impacto ambiental de los vehículos. Hay muchas normativas por hacer. En algunos países de Europa, por ejemplo, han implementado zonas de ultra baja emisión vehicular y si uno quiere transitar por ahí, tiene que pagar un peaje especial.

-Sin embargo, vemos cómo en el Perú se petardea la reforma del transporte.

Lamentablemente, cuando hemos ido a ofrecer el desarrollo de monitoreo de calidad del aire en distintas ciudades del Perú, hay otros temas en agenda.

-¿Hubo alguna respuesta insólita?

Que no hay presupuesto “para eso”, que se puede solucionar más adelante o por sí solo. Pero igual nosotros seguimos buscando a las autoridades a las que sí les importa este tema.

-¿Hay una formación sobre conciencia ambiental en las escuelas?

Se tiene que invertir en educación, en la investigación y desarrollo. Tenemos que ser un país no solo educado, sino que crea y genere ciencia y tecnología para el mundo.

-A veces pienso que procurar la conciencia medioambiental es una causa perdida.

Estamos cerca de perderla. No creo que esté totalmente perdida. Pero no nos queda de otra que buscar seguir cambiando para bien, buscando alternativas que ayuden a revertir de alguna manera esta situación.

Ingeniera mecatrónica Mónica Abarca. (Fotos: Jesœs Saucedo / @photo.gec).

-¿Cuesta volver al Perú luego de una estadía en el primer mundo?

Más bien, regreso con más ideas, con más ganas de explicar por qué es importante tomar en serio el tema ambiental.

-Te espera bastante trabajo en Perú, Mónica.

Hay muchísimo por avanzar y esperemos que, en este año de elecciones municipales y regionales, como ciudadanos veamos un poco más allá de nuestro barrio, de nuestra esquina y pensemos como sociedad, como un colectivo y busquemos lo mejor para la ciudadanía.

-Me cuentas que también desarrollas un proyecto para la salud y, a la vez, una aplicación para rutas limpias. ¿Te animas a entrar a la política para aportar desde la ciencia?

(Risas). Varias personas me lo han comentado. Desde algún espacio siempre tenemos que servir a nuestro país. Espero que sigamos por el buen camino.





AUTOFICHA:

- “Soy Mónica Lucía Abarca Abarca. Tengo 30 años. Estudié Ingeniería en la PUCP, hice una especie de diplomado en Tecnologías Exponenciales en Singularity University, en Silicon Valley, y una maestría en Gestión y Política de la Innovación y Tecnología en la Católica”.

- “Tengo un emprendimiento en EE.UU., donde buscamos desarrollar tecnología en sostenes para monitoreo de la salud cardiaca. Y sabemos que la tecnología nos podrá llevar a más con otro tipo de prendas y no solo para mujeres. El siguiente paso es digitalizar la salud”.

- “Tenemos un proyecto con el BID y la Municipalidad de Lima para generar un software que permita conocer rutas de aire limpio, como el Waze del aire. No solo saber la ruta más rápida, sino saber la ruta con mejor calidad del aire, con sensores y métodos de inteligencia artificial, a través de una app móvil”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

En esta nueva edición de Salud Emocional, Claudia Tassara Psicoterapeuta & Neuroeducadora, nos hablará sobre las discusiones o desacuerdos como parte del proceso de construcción de una relación de pareja, y cómo gestionar el conflicto ayudará a tener una relación más sana.