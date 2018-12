Eduardo Piaggio, abogado del suspendido congresista Moíses Mamani (Fuerza Popular), fue acusado esta mañana de tocamientos indebidos. Durante la emisión del programa ATV Noticias, la sobrina del letrado —quien pidió no divulgar su nombre— realizó esta denuncia.

A través de una llamada, la mujer dijo saber por qué el letrado no se presentó al programa— Piaggio tenía una entrevista con Milagros Leiva— y luego procedió a hacer su denuncia.

"Bueno, yo me siento en realidad decepcionada de que esté defendiendo el caso del señor congresista, cuando fue él quien hizo el tocamiento indebido a una menor de edad, en este caso yo cuando tenía entre 11 y 13 años. Me dejó tan afecta que no recuerdo muy bien la edad que tenía y al ver que él defiende este caso, yo me siento burlada", narró la mujer en ATV.

La joven dijo que el abogado le pidió disculpas hace dos años por lo sucedido pero ella cree que lo hizo por "sobrellevar el momento". Asimismo, se le escuchó muy afectada porque, según precisó, "una persona que hace eso, no tendría por qué defender este caso (Mamani)".

Consultada sobre por qué no presentó la denuncia cuando sucedió el presunto tocamiento indebido, la joven dijo: "Lamentablemente, yo nunca puse una denuncia formal porque no tenía el apoyo de unos familiares".

Finalmente, la joven declaró que sabe que sus declaraciones pueden traer consecuencia pero "he esperado tanto este momento para poder cerrar mi capítulo y poder sanarme de toda la humillación y de todo el daño que este sujeto me hizo".