La mochila de emergencia resulta indispensable para prevenir cualquier desastre, por lo que debe incluir artículos de primera necesidad para cuidar a todos los integrantes de la familia. A continuación, conoce cuáles son los imprescindibles.

Con las últimas tecnologías que alertan los sismos o distintos desastres naturales, no hay excusa para no estar preparados. Por ello, la mochila de emergencia debe estar equipada, en primer lugar, con alimentos no perecibles, dinero, un botiquín, agua, artículos específicos para bebés (de ser el caso) y una radio portátil, según la Agencia Andina.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda que la mochila tenga un peso aproximado de 8 kilogramos y contar con bolsillos laterales, frontales e internos. Asimismo, señala que los artículos que incluye deben renovarse según las fechas de caducidad de ellos.

Además, se considera vital los artículos de comunicación y tecnología, como un teléfono de reserva, audífonos de cable, una libreta y lapiceros, pilas, silbatos, una batería externa o dispositivo de carga inalámbrica y cables USB de múltiples conexiones, según la misma institución.

El gerente del Indeci, Jose Sosa, recomendó que, a partir de la pandemia y todo el cuidado sanitario que se desplegó en los últimos años, la mochila de emergencia debe contener también productos que permitan protegerse del contagio del covid-19.

“Ahora la mochila de emergencia debe contener nuevos productos de bioseguridad como mascarillas, jabón, alcohol de 70° o en gel, un envase de lejía debidamente identificado y botellas de agua”, indicó a Andina.

Con respecto a las mascotas, el Instituto de Bienestar Animal (IBA) de México, recomienda ciertos objetos que pueden incluirse también en la mochila, como agua y alimento, una copia del carné de sus vacunas, medicinas y una correa consistente.





