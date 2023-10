Teme por su vida. Tras el atentado sufrido el último fin de semana en su vivienda, ubicada en la urbanización Avifap, la miss Piura, Liz García Alvarado, salió al frente a pedir a las autoridades garantías para su vida.

Ella acudió a la sede de la Prefectura de esa ciudad para realizar esta solicitud. A su salida, sostuvo que los criminales ingresaron a la cochera de su casa para incendiar su vehículo.

“Han tirado gasolina a mi carro que ha estado en una cochera dentro de mi casa. Han tirado fuego y se ha incendiado la mitad. El problema es que esto pudo originar una explosión del tanque de GLP y ser algo horrible. Han querido matar a mi familia y a mí. Estamos muy asustados”, expresó.

Para la reina de belleza, resulta raro que ni antes ni después del hecho hayan recibido alguna llamada telefónica de amenaza o extorsión que les dé una idea de quién o quiénes estarían detrás del atentado.

Los detectives de la Divincri Piura han iniciado las investigaciones con la toma de muestras y revisión de las cámaras de seguridad. En el lugar quedaron los restos de un balde con la gasolina y de un guante chamuscado que usaron los delincuentes para su cometido.

Hasta el momento, la Policía descartó un intento de feminicidio.

“Mi vida está corriendo peligro”

“Esto no es un acto normal, que me hayan querido robar una cartera. Este es un atentado que va más allá. En mi calidad de embajadora piurana no solo pido que tomen en cuenta mi caso, sino a Piura”, expresó indignada.

En otro momento, la miss Piura refirió que al momento del atentado se encontraban en su vivienda su padre, hermano y otros familiares y que pusieron su vida en peligro para apagar el fuego y evitar una explosión del tanque del moderno vehículo, que solo tenía cinco meses de compra.

“Yo le rogaba a mi papá que por favor abandone todo, que ese carro explote, pero abandonemos la casa. Fueron minutos de tragedia, pero mi papá por su experiencia en la Fuerza Aérea, más aguerrido, se ha metido con mi hermano a tirar agua. Han podido matarlos”. dijo visiblemente afectada.

“Mi vida está corriendo peligro”, dijo tras pedir la intervención del Ministerio de la Mujer.





