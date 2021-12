La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, junto a una comitiva llegó este jueves a la comunidad campesina de Huininquiri, en Chumbivilcas, con el fin de retomar el diálogo respecto al conflicto en el corredor minero. La funcionaria señaló que en estos días se ha reportado grandes pérdidas por la paralización de la mina Las Bambas en la región Apurímac tras las recientes protestas de comuneros de Chumbivilcas.

En breves declaraciones a TVPerú en su arribo a la ciudad del Cusco ante de llegar a la comunidad de Huininquiri, la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, mencionó la actual paralización de Las Bambas ha generado muchas pérdidas que no se revierten únicamente en contra de la empresa sino del Estado, de las regiones y de las comunidades que dejan de percibir regalías por cada día de paralización.

“Hay muchas pérdidas por los días de paralización. Recuerde que la población tuvo bloqueada por 30 días la carretera. Han reducido los niveles de producción, y en los últimos días no habido producción. La pérdida económica es importante. Hay que considerar que no revierte solo en contra de la empresa, sino también el Estado, las regiones, las comunidades que dejan de percibir regalías en este caso, y el Estado deja de percibir una renta”, refirió.

Vásquez reiteró que los conflictos de larga data no tienen una solución rápida. No obstante, informó que hoy el Ejecutivo -a través de varios ministerios- llevan una serie de propuestas al igual que la empresa minera a fin de generar escenarios de soluciones, subrayando que algunas no serán inmediatas, sino tomarán un tiempo en verse efectivas.

“Este conflicto se genera porque las comunidades que están en la zona no perciben que hay desarrollo y el Estado ha estado muy ausente, y han estado tratando de negociar con las empresas, pero el Estado debe cubrir esas necesidades y requerimientos que la población tiene, ahora queremos hacer un trabajo de sinergia”, señaló la premier.

“Hay que construir los escenarios de salidas y en eso estamos empeñados hoy, que la población sienta la confianza que vamos a alcanzar varias soluciones y que algunas no serán inmediatas, pero hay que empezar a realizarlas”, agregó.

La comitiva del Ejecutivo está integrada por los ministros de Energía y Minas, Eduardo González; de Ambiente, Rubén Ramírez; de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres; de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Mayta; y de Vivienda, Geiner Alvarado.

También estarán presentes los viceministros de Hacienda, de Minas, Transportes y de Desarrollo e Inclusión Social.

