No importando si el motivo de su viaje es por turismo, por trabajo o por estudios, en todos los casos, el ingreso de los peruanos a Canadá solo está permitido con una visa. Y, para ello deberá realizar su trámite ante el Consulado de este país y, actualmente, puede hacerlo el línea o en papel.

MÁS INFORMACIÓN: Sector turismo se alista para las Fiestas Patrias

Pero, como requisitos básicos, quienes soliciten una visa de visitante deben contar con un documento válido, en este caso, un pasaporte vigente; también deben estar bien de salud, no tienen que tener condenas penales, tienen que demostrar que tiene vínculos de trabajo, hogar, activos financieros o familia, que traerán de regreso a su país de origen (Perú) y también tienen que demostrar que cuentan con suficiente dinero para sustentar su visita.

Según sea el caso, es posible que le soliciten un examen médico y una carta de invitación de alguien que viva en Canadá.

MÁS INFORMACIÓN: Limeños buscan alternativas deportivas all exclusive para desconectarse y escapar de la ciudad

VISA DE TURISMO

En caso su viaje a Canadá sea para conocer los atractivos turísticos que posee este país, deberá aplicar a la visa de residente temporal (TRV, por sus siglas en inglés)

Para obtener este documento deberá de abonar 100 dólares canadienses y su procesamiento dependerá de los tiempos que se tome el consulado para evaluar su solicitud.

VISA DE TRABAJO

Si su profesión no se encuentra en la lista previa que maneja el Gobierno de Canadá para exonerar de este tipo de autorizaciones, usted necesita y deberá de tramitar su permiso de trabajo.

Para ello, además de cumplir con los requisitos de elegibilidad que se exigen para la entrega de una TRV, su empleador también debe haber completado todas las exigencias que le permitan a usted solicitar su permiso de trabajo.

Adicionalmente, y mientras existan restricciones de viaje por el COVID-19, el solicitante también debe tener una oferta de trabajo válida. De ser aprobada su solicitud de permiso de trabajo, las autoridades canadienses le emitirán “automáticamente” una visa de visitante.

Cuando llegue a Canadá deberá llevar su carta de presentación que dice que su solicitud o permiso de trabajo está aprobada y su pasaporte vigente con su visa de visitante pegada en una de sus páginas.

VISA DE ESTUDIANTE

En caso su viaje a Canadá sea como estudiante internacional, no podrá viajar si no tiene un permiso de estudio y el nombre de su institución de aprendizaje designada (DLI, por sus siglas en inglés) no está en la lista de instituciones aprobadas.

Según el Gobierno de Canadá, un permiso de estudio (al igual que el de trabajo) no es una visa y en caso su solicitud de permiso de estudio sea aprobado, automáticamente le enviarán su visa de visitante o TVR para que pueda viajar e ingresar a Canadá.

La TRV tiene una validez de hasta 10 años, pero se puede emitir para entradas únicas o múltiples a Canadá y se coloca en el pasaporte para demostrar que la persona cumple con los requisitos para ser admitida en Canadá como residente temporal (visitante, estudiante o trabajador).

TIEMPO DE PERMANENCIA

La mayoría de los visitantes puede permanecer hasta seis meses en Canadá, pero el punto de entrada, el oficial de servicios fronterizos puede permitirle quedarse por menos o más de 6 meses. Y la fecha en que debe salir del país será colocada en su pasaporte.

En ocasiones, pueden entregarle un documento, llamado registro de visitante , que mostrará la fecha en la que debe salir.

Pero, en caso no le coloquen un sello en su pasaporte, podrá quedarse por seis meses desde el día en que ingresó a Canadá o hasta que su pasaporte expire, lo que ocurra primero. De necesitar el sello podrá solicitárselo al oficial de servicios fronterizos.