Para facilitar la eliminación de los medicamentos vencidos, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), entregó 12 contenedores para el acopio de dichas medicinas a la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Junín.

De esta manera se evitará el consumo de estos productos o que sean desechados a la basura y personas inescrupulosas los reciclen. Asimismo, la donación permitirá que la Diresa Junín implemente 12 nuevos puntos de recojo de medicamentos vencidos en la región.

”Tendremos cerca de 100 puntos de acopio de medicamentos vencidos a nivel nacional, estos productos serán eliminados apropiadamente evitando su comercio ilegal y contaminación ambiental”, informó la jefa del Equipo Contra el Comercio Ilegal de la Digemid, Lourdes Ternero.

La especialista recordó que el consumo de medicamentos vencidos o en mal estado es nocivo para la salud, pues no tienen el efecto terapéutico, pueden provocar efectos adversos y se corre el riesgo de agravar el problema de salud que se quiere solucionar.

Por esta razón, recomendó a la población revisar su botiquín cada seis meses y eliminar responsablemente los medicamentos que ya no sirven, tales como medicinas vencidas, en las que no se identifica la fecha de vencimiento, las que están en mal estado, sobrantes (jarabes, gotas, cremas etc.) y las que abrieron hace varios meses (podrían estar contaminados con microorganismos del medio ambiente).

Para ubicar los lugares donde están instalados los contenedores se puede ingresar a los siguientes enlaces: https://www.digemid.minsa.gob.pe/establecimientos/centros-acopio-medicamentos-vencidos y http://www.diresajunin.gob.pe/

Cabe indicar que la donación de contenedores a la Diresa Junín forma parte de las acciones programadas por el “Día contra la Falsificación de Medicamentos”, celebrado el 10 de febrero, en cuyo marco se han desarrollado seminarios y capacitaciones virtuales, volanteo, ferias informativas, entre otras actividades para sensibilizar a la población.

VIDEO RECOMENDADO:

Jorge Medina habla con convicción sobre este cambio de visión empresarial que promueve desde Capitalismo Consciente Perú, un movimiento que busca que los empresarios, como ciudadanos que son, se involucren en forma directa y participativa en los problemas de la sociedad y la búsqueda de soluciones. En ese contexto, no deja de dar una mirada crítica al contexto político actual.