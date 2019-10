Desde su aparición en el mercado, existe la idea de que los vapeadores y los cigarros electrónicos son menos nocivos que los cigarros convencionales. Lo cierto es que estos dispositivos podrían causar graves daños en la salud de los consumidores, principalmente en los jóvenes, que lo usan para fumar por primera vez, advirtió el doctor Brad Rodu, miembro del Centro para el Cáncer James Graham Brown.

El especialista estadounidense, que llegó a Perú para una conferencia sobre la reducción del tabaquismo en el mundo, dijo que estos aparatos son una opción solo para fumadores frecuentes que quieren dejar el tabaco.

“Los jóvenes creen que es mejor empezar a vapear en vez de fumar. Sin embargo, el vapeador es menos nocivo solo para los fumadores que llevan años consumiendo tabaco, porque nada les va a hacer más daño. Los vapeadores no tienen tabaco, solo nicotina”, explicó a Perú21.

Agregó que aquellos que no suelen fumar no deberían usar estos productos. “Si no fumas, pues no inicies nunca. Es lo mejor que puedes hacer por tu salud”, enfatizó.

Rodu precisó que si bien aún no se determina qué enfermedades podrían ser causadas por estos inhaladores, según cifras del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en su país ya hay 33 fallecidos y otras 1,500 personas que padecen algún mal asociado al uso de vapeadores.

“En la mayoría de casos se detectó el uso de filtros ilegales que vienen con marihuana, THC y otras sustancias tóxicas. Esto no está relacionado con los líquidos de nicotina que hay en el mercado desde 2014. Antes, nunca habíamos tenido estos casos, pero ahora hay un mercado negro que no brinda garantías”, sostuvo.

REGULACIÓN EN PERÚ

En Perú –ante los casos reportados en otros países–, el Ministerio de Salud alertó que estos inhaladores tienen un “alto riesgo de causar envenenamiento por la exposición del líquido que contiene”.

Informó, además, que viene trabajando en una propuesta para regular el ingreso de estos productos al país.

En tanto, un estudio realizado en setiembre de este año por el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (Cedro) reveló que tres de cada diez jóvenes utilizan cigarrillos electrónicos cuando acuden a locales nocturnos de Lima.

Al respecto, Milton Rojas, representante de Cedro, refirió que es necesario normar el consumo de cigarrillos electrónicos en Perú. Dijo que esta regulación “debe buscar la forma de impedir que no fumadores, menores de edad y grupos vulnerables empiecen a utilizar estos productos”.