El ministro de Salud, Jorge López, se refirió al aumento de casos de COVID-19 que se vienen registrando en algunas regiones del país, indicando que en caso esta tendencia continue, podríamos estar ingresando a una cuarta ola.

Al ser consultado sobre el incremento de casos en la región Arequipa, el titular del Minsa aseguró que esta tendencia se está dando en todo el país.

“Al respecto también tenemos que decir que no tenemos hospitalizaciones, no tenemos casos graves. Lo que estamos teniendo sí es un incremento de casos, que todavía no llegamos al 0.5%, en el cual ya diríamos que estamos en una nueva ola”, indicó López a TV Perú.

“Todavía no llegamos a ello, estamos en 0.4%, pero estamos ascendiendo. Es muy probable que en el transcurso de la semana veamos la evaluación y si esto continua, muy probable estemos entrando en la siguiente ola”, agregó.

Minsa reporta 4 decesos y 1492 nuevos contagios en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud (Minsa) informó ayer, lunes 20 de junio, que un total de 213.395 personas fallecieron a causa del COVID-19 en el país en las últimas 24 horas. Con este número, se elevó en 4 la cifra de decesos por el mortal virus en el Perú.

Además, se registraron 1492 contagios de la última semana (237 en las últimas 24 horas), por lo que el número total de personas infectadas llega a 3′600.993.

El Minsa reportó también que hay un total de 775 pacientes hospitalizados, de los cuales 146 están con ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

