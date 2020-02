El nuevo ministro de Justicia, Fernando Castañeda, se pronunció sobre el pedido de extradición de Alan Azizollahoff, dueño de la discoteca Utopía, que en julio del 2002 acabó con la vida de 29 personas tras un incendio.

El Perú solicitó la extradición activa de Azizollahoff para que cumpla condena en nuestro país por el delito de homicidio culposo por omisión impropia, en agravio de Vanessa Ximena Caravedo Guidino y otros.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, afirmó que este pedido da un mensaje claro y firme del compromiso del Gobierno para que la justicia llegue a los familiares.

“El pedido de extradición de Alan Azizollahoff lo hemos recibido a fines de enero y la resolución se publicó ayer, esta es la segunda, porque la primera se dio cuando él estaba en los Estados Unidos”, dijo a Radio Nacional.

Explicó que Azizollahoff cambió de residencia y ahora está en Sudáfrica, y se han puesto en contacto con las autoridades de ese país; sin embargo, no hay un plazo definido porque depende de “los procesos propios de cada región”, además, el investigado “ha articulado una serie de temas legales y hasta que estos no se resuelvan no se puede proceder”.

“Su extradición depende de comunicaciones oficiales con la autoridad sudafricana para que avance con los tramites de este proceso”.