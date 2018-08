Ministra de Salud sufre impasse con mujeres que pedían ayuda en Ayacucho [VIDEO]

La ministra de Salud, Silvia Pessah , sufrió un impasse con un grupo de mujeres que pedía ayuda a gritos en la localidad de San José de Ushua tras la intoxicación masiva que dejó 9 muertos en Ayacucho .

Acompañada con los titulares de Comercio Exterior, Rogers Valencia, de la Mujer, Ana María Mendieta, y de Cultura, Patricia Balbuena; la ministra de Salud recorrió la zona con el fin de conversar con los afectados de la intoxicación. En el mismo avión se trasladó de regreso a algunas personas que recibieron atención médica en centros de salud especializados de Lima.

En diálogo con Canal N, Silvia Pessah confirmó que los intoxicados tenían en su cuerpo órganos fosforados, es decir, sustancias químicas que se encuentran en los pesticidas y plaguicidas.

Unos pasos más adelante, la ministra de Salud hizo una parada al ver un grupo de mujeres con carteles que exigían asistencia rápida y seguimiento tras la tragedia. La vehemencia con la que solicitaron ayuda hizo que elevaran sus voces, pero Silvia Pessah les respondió: "No me griten".

Ante la insistencia, la ministra agregó: "No me gusta que me griten porque yo no grito a nadie". Una de las mujeres le replicó: "No le estamos gritando sino que es nuestra forma de expresar nuestra desesperación, nuestra impotencia". Pessah entendió: "Yo lo sé", repitió.

Después, la titular de Salud les explicó que pronto dialogarían con todos para informarles los puntos de acción que se tomarían y agilizar el plan de contingencia.

Ministra de Salud sufre un percance con ciudadanas ayacuchanas que piden ayuda tras intoxicación. (Minsa)

NO QUIEREN REGRESAR



Unas 150 personas naturales de Ushua no quieren regresar a su localidad, pues se encuentran muy asustados por lo sucedido. Algunos creen que la intoxicación se debió a fuerzas sobrenaturales, mientras que otros temen que se haya producido por la contaminación mineral del río.

Por ello, la ministra de la Mujer informó que se hará un acompañamiento psicológico a los afectados para explicarles las razones de lo sucedido, las causas y cómo evitarlo.