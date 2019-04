Ministra Fabiola Muñoz: "No vamos a permitir que se generen más zonas como 'La Pampa' en Madre de Dios"

La ministra de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz , remarcó que se busca recuperar en Madre de Dios el principio de autoridad y que no se generen zonas como 'La Pampa', donde operaba la minería ilegal y se cometían otros delitos conexos, como la trata de personas, la explotación sexual, entre otros.



"Hemos trabajado tanto para recuperar 'La Pampa' que no vamos a permitir que ninguna actividad ilícita se mueva a otro punto de Madre de Dios, no más zonas 'La Pampa'", expresó la funcionaria.

Por ello, enfatizó que trabaja en equipo con los ministerios del Ambiente, del Interior, de Defensa, de Trabajo, de Salud y otras entidades públicas que han desplegado acciones para "poner en orden" a la región de Madre de Dios.

La intervención, que tiene tres ejes: desarrollo productivo, acción social y orden y seguridad, se enfoca en las provincias del Manu, Tambopata y Tahuamanu, con sus respectivos distritos.

Fabiola Muñoz hizo esta afirmación tras sostener reuniones con las autoridades de Madre de Dios, a fin de evaluar los avances de la intervención multisectorial en la región, a fin de lograr un desarrollo sostenible y con un enfoque de gestión integral de territorio.

-Apoyo a la minería-

La ministra de Agricultura señaló que en una primera fase de intervención se ha acelerado la formalización de la minería, específicamente la establecida en el "corredor minero". Por ese motivo, la ministra mantuvo una reunión con representantes del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Osinergmin, Ministerio del Interior y de Defensa, donde se estableció defender los bosques y el respeto por las concesiones mineras.

"La actividad minera genera recursos para la región, nosotros queremos a la minería formal que paga sus impuestos y que se complementa con otras actividades productivas, como la forestal, acuícola y agrícola", manifestó.

Asimismo, agregó que las interdicciones no están dirigidas a la minera en proceso de formalización, las que tienen plazo de legalizarse hasta el 31 de julio.

Durante estas mesas de trabajo, la ministra informó que el Minagri, a través del eje de desarrollo productivo, promoverá acciones articuladas con la región para capacitar a los productores y elevar la cadena de valor de cultivos como el cacao, maíz amarillo, entre otros.