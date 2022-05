El respeto, la igualdad y la protección entre damas y varones en edad escolar son fundamentales para prevenir cualquier tipo de acoso en una institución educativa, y si llega a suceder una situación de este tipo, se debe denunciar de inmediato y sin temores ante las autoridades correspondientes, afirmó el ministro de Educación, Rosendo Serna.

“Ustedes, damas y varones, tienen que practicar el respeto, si advierten casos de acoso, insinuaciones o tocamientos indebidos, no duden en denunciarlos de inmediato porque nadie puede atentar contra una persona, en una sociedad civilizada lo único que nos puede mantener seguros es el respeto”, señaló durante su visita a la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado de Huánuco.

En esa institución educativa, donde estudió primaria y secundaria, Serna dialogó con escolares y docentes sobre las normas de convivencia en la escuela, verificó las condiciones de los ambientes en que reciben las clases cerca de cuatro mil estudiantes y constató el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios.

Al dirigirse al director Julio César Chávez y la plana docente, que ayer laboró con toda normalidad a pesar de haber sido declarado feriado para el sector público, el ministro destacó el gran compromiso de la comunidad educativa del colegio, que este mes cumple 193 años de creación.

De otro lado, Serna recalcó que las clases presenciales con un aforo del 100 % en los colegios públicos y privados son la única forma de recuperar los aprendizajes perdidos durante la pandemia y que la vacunación contra el COVID-19 es una obligación que tiene que cumplir la comunidad educativa en pleno.

“La presencialidad en el aula es la única forma de recuperar los aprendizajes, porque sirve para interactuar e intercambiar ideas directamente con los compañeros de aula, los docentes y directivos, no es igual la educación a distancia, porque esta tiene limitaciones y soy consciente de que muchos no ingresaron a las clases virtuales porque, simplemente, no estaban preparados”, sostuvo.

El ministro reiteró que, de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud, el aforo en el aula es al 100 % solo si los docentes cuentan con las tres dosis de la vacuna, y recordó que continúa el uso de las mascarillas dentro de las aulas y que se debe garantizar una ventilación adecuada y aprovechar los espacios abiertos.

Serna exhortó a los alumnos a aprovechar al máximo el tiempo en la escuela para estudiar y potenciar sus habilidades innatas a través de la educación física, desarrollar el pensamiento crítico, valores y respeto a los demás integrantes de la sociedad.

“La educación es la única forma de salir adelante en este mundo competitivo, pero eso se debe complementar con educación en valores, de nada sirve tener reconocimientos y títulos si no somos buenas personas, ustedes desde ahora tienen que formarse a conciencia y compromiso para transformar el país”, manifestó.