Este domingo 22 de octubre se llevarán a cabo los Censos Nacionales 2017 y ante el revuelo que ha causado la pregunta de origen étnico, el Ministerio de Cultura ha precisado algunas cosas respecto a la interrogante.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el Ministerio de Cultura compartió información para que la población esté preparada para el censo del domingo.

¿Qué son los Censos Nacionales 2017?

Los censos son la oportunidad que tenemos todos los peruanos de decir quiénes somos, dónde estamos y qué necesidades tenemos.

¿De qué trata la pregunta de autoidentificación étnica?

Se trata de resaltar nuestra diversidad. Va servir para que el Estado pueda focalizar, concentrar, mirar hacia a dónde va invertir el dinero y los esfuerzos de los que trabajan en el Estado. Es una pregunta por la que han luchado los pueblos indígenas, originarios y afroperuanos. Es un hito en la historia del Perú que se permita decir por primera vez cómo nos sentimos e identificamos.

¿Cómo se contesta esta pregunta?

La preguta es personal y nadie va responder por otra persona, tiene que ver con cómo se reflexiona sobre dos elementos claves: costumbre y antepasados.

¿Qué cosas no te están preguntando?

No es cómo te ves frente al espejo, ni cómo te ve otro. Es cómo te sientes y sí, es un pregunta subjetiva. No te están preguntando por color de piel, no te están preguntado por razas, ni dónde vives o naciste porque no es un tema de regionalismos. es un tema de identidades culturales