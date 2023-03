“No se les pagará a los maestros que hagan huelga a partir del lunes 13 de marzo”, advirtió hoy el ministro de Educación, Oscar Becerra, al tiempo de señalar que esta paralización será ilegal ya que el magisterio ha obtenido todo lo que planteó en la negociación colectiva del 2022.

“No hay argumentos que sostengan una huelga, y lo que la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep) plantea son demandas políticas que no tienen nada que ver con la educación. Nadie puede jugar con las aspiraciones y el futuro de los niños”, precisó el funcionario

Becerra explicó que el gobierno ha cumplido con el convenio colectivo acordado con el magisterio y precisó que en enero y la primera semana de febrero ha entregado un bono excepcional de 950 soles a los maestros de provincias y este mes lo hará con los de Lima, para lo cual ya se ha aprobado un dispositivo legal.

“La Fenatep está haciendo un intento desesperado por recuperar protagonismo jugando con las aspiraciones de los estudiantes y eso es inaceptable”, enfatizó.

¿Cómo encontró la infraestructura educativa?

Respecto a la infraestructura educativa, indicó que de 55 mil colegios a nivel nacional, 30 mil requieren intervenciones y 1,041 están en riesgo inminente de colapso. “Eso es lo que hemos encontrado y no es algo que se puede resolver en 2 o 3 meses”, dijo.

Al respecto, informó que en estos 1,041 colegios se instalarán aulas prefabricadas con todas las condiciones de habitabilidad y las garantías necesarias para que los estudiantes tengan las facilidades que necesitan por un periodo de 10 a 15 años, que incluso puede extenderse si se cuidan adecuadamente.

“Alguna vez señalé que me parecía haberme hecho cargo del Ministerio de Educación de Ucrania, porque estamos como después de una guerra, pero estamos trabajando y no podemos seguir hablando del pasado como si fuera una justificación para no trabajar en el presente”, anotó.

¿Se declarará en emergencia el sistema educativo?

Asimismo, indicó que ningún niño ingresará a los locales que están en peligro y que el Ministerio de Educación está trabajando con los gobiernos locales y el Ministerio de Economía y Finanzas para declarar en emergencia el sistema educativo y preparar un plan que contribuya a avanzar en la solución de la brecha en infraestructura educativa.

¿Qué pasará con Puno?

De otro lado, al referirse a la posibilidad de que bloqueos de carreteras o hechos de violencia perjudiquen el inicio del año escolar en Puno, afirmó que las clases en esa región empiezan el 13 de marzo, al igual que en todo el país.

“Yo no sé cómo se califica el delito de privar a los niños del derecho constitucional a la educación, y el que impida que las clases empiecen el 13 de marzo está cometiendo un delito. Los que les arrebaten a nuestros niños la oportunidad de educarse serán denunciados y deberán ser castigados por la justicia”, concluyó.

Datos

Las autoridades regionales de Puno se negaron a colaborar en la distribución del material escolar para el presente año. El trabajo fue asumido por el Ejército y la Policía Nacional.

Las mismas autoridades de esa región amenazaron con no iniciar las clases en los colegios el próximo lunes 13 de marzo.