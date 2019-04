Minedu evalúa posibilidad de tercerizar los textos escolares, afirma ministra Flor Pablo

La ministra de Educación, Flor Pablo, manifestó que su sector está revisando la posibilidad de tercerizar los textos escolares, sobre todo en cuanto al mecanismo de dotación y entrega en las escuelas del país.

“Estamos revisando (la posibilidad de tercerizar los textos escolares), porque invertimos cerca de 500 millones de soles al año en dotación. El Estado va a desarrollar los textos, los va a financiar, el tema es el mecanismo de dotación”, manifestó en RPP.

De otro lado, indicó que se ha creado un grupo de trabajo con representación de entidades públicas y privadas, que tienen por objetivo revisar los contenidos de los textos escolares para poder zanjar una posición final, ante la polémica surgida por el tema de la educación sexual.

Además, se les ha pedido que analicen un replanteo sobre cómo debería ser la dotación de los textos escolares que realiza el Estado.

“Que el Minedu tenga una opinión especializada de gente reconocida, pero adicionalmente les hemos pedido que nos hagan un replanteo sobre cómo debiera ser esa dotación que hace el Estado. Estamos mirando experiencias internacionales, hemos pedido a la cooperación internacional que nos de la asistencia técnica para el replanteo”, enfatizó.

Ministra respalda educación sexual para los menores



La ministra de Educación reiteró que la educación sexual tiene que ser parte de la formación integral de los escolares y se refirió a la campaña que realizan ciertos grupos de ciudadanos en contra de la educación con enfoque de género.

“Me han dicho que soy la ministra porno, de las orgías. Hay toda una cultura del miedo. No hay familias que hablen abiertamente de estos temas con los menores. Quiero decirles que no hemos recibido ninguna denuncia por temas de orgías infantiles ni por aborto, nada. No hubo ni una sola. Lo que sí hay son casos infantiles de denuncias de bullying”, puntualizó.