Minedu descarta privatización de Colegios de Alto Rendimiento del país

La viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Susana Helfer, rechazó que el Ejecutivo pretenda privatizar los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) en el país. Esto en respuesta al pedido del presidente regional de Junín, Vladimir Cerrón, quien solicitó la administración de los centros educativos.

La funcionaria sostuvo que “no es exacto” lo que mencionó el gobernador regional de Junín. Aseguró que el Ministerio de Educación (Minedu) no tiene planes para privatizar los COAR.

Explicó que los COAR son instituciones que brindan un servicio gratuito pues su creación es en beneficio de los estudiantes más destacados de las regiones que provienen de lugares más alejados y necesitan alojarse al interior del colegio.

“No es exacto lo que dice el gobernador. En realidad no es así […] El servicio educativo no solamente para los COAR sino para todas las instituciones públicas es gratuito y seguirá siéndolo. No estamos privatizando ni tenemos planes de privatizar nada”, remarcó para Canal N.

Dijo que la solicitud del gobernador regional es respecto a la alimentación en los COAR. “Eso es un servicio que se contrata. En realidad, en el colegio no tenemos personal que se dedique para eso. Este tipo de servicio para la residencia se contrata y eso ni significa para nada privatización”, aclaró.

“Los COAR son colegios que se trabajan en convenio con los gobiernos regionales. El tema de los locales que aún están en proceso de construcción son cosas que se van coordinando con los gobiernos regionales. El gobierno regional tiene que ir consiguiendo los lugares temporales y es uno de los compromisos para iniciar un Colegio de Alto Rendimiento en la región”, agregó.

- Piden administrar los COAR -

El presidente regional de Junín, Vladimir Cerrón, solicitó al Gobierno Central la administración del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de su región.

Según el gobernador de Junín busca evitar que el Ejecutivo privatice las instituciones educativas. Su iniciativa cuenta con el respaldo de los gobernadores de Pasco y Huancavelica como consta en una carta dirigida al ministro de Educación, Daniel Alfaro, el pasado 24 de enero.

En la misiva solicitan que el presupuesto de los Colegios de Alto Rendimiento ( COAR) “debe ser devengado a cada uno de los Gobiernos Regionales en mención”. “Pido desde este espacio al ministro Alfaro que descentralice los COAR”, dijo para Canal N.