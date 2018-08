A consecuencia de la crisis en Venezuela , el Superintendente Nacional de Migraciones, Eduardo Sevilla, informó que aproximadamente en nuestro país hay más de 400 mil venezolanos, quienes han llegado para iniciar una nueva vida en el Perú.

Sin embargo, a quienes les viene costando adaptarse a este gran cambio son a niños y adolescentes que viven una nueva experiencia en los centros educativos en el Perú. Según el Ministerio de Educación (Minedu) hay 24 mil escolares venezolanos que continúan su educación en el país, de los cuales 17 mil están en Lima y 400 se encuentran en colegios estatales del Callao.

A través de un informe de América Televisión, los menores de edad contaron la difícil situación que vienen atravesando, pero a la vez agradecieron por la oportunidad de seguir estudiando en nuestro país.

“Extraño a mi papá y a mis amigas. Todos los días pienso en ellos y me pongo sentimental”, señaló una estudiante venezolana del colegio General Prado de Bellavista en el Callao.

“Cuando he llegado al colegio, yo he llorado de la felicidad porque he empezado una nueva familia escolar”, señaló otra menor.

La directora regional de educación del Callao, Gladys Castiglioni, indicó que hay pocos cupos para seguir recibiendo a nuevos alumnos. “En este momento nos hemos excedido de ese máximo de estudiantes que debe haber en cada aula”, señaló.

Asimismo, informaron que los alumnos que recién lleguen podrán asistir a clases como alumnos libres dependiendo de los cupos de cada centro educativo.