MIMP sigue investigando caso de traslado de menores de edad al hogar ‘Imanol’ | VIDEO

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Mendieta, señaló que no hubo una adecuada supervisión sobre el caso de los menores de edad que fueron encontrados en el albergue Casa Hogar Imanol, ubicado en San Juan de Lurigancho.

De acuerdo a la información de Canal N, Ana María Mendieta indicó que el personal que envió a estos menores de edad de manera irregular a la casa hogar ‘Imanol’ fue destituido. Además señaló que el caso está en proceso de investigación.

“Se llevaron a un grupo de adolescentes a estos centros; sin embargo, inmediatamente se percató que no contaban con la supervisión correspondiente y se dio la orden para que sean retirados. Se está investigando, está en proceso de investigación”, sostuvo durante una charla sobre violencia contra la mujer en el Rímac.

Cabe precisar que en enero pasado, once menores fueron rescatados del albergue Imanol, casa hogar que operaba en pésimas condiciones de salubridad. Los menores pasaron a buen recaudo en centros de acogida que pertenecen al Inabif.

La casa hogar Imanol no contaba con licencia de funcionamiento de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho ni certificado de Defensa Civil. Menos con la autorización del Ministerio de Salud o la acreditación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Ante esto, el MIMP aseguró que ninguno de los once menores rescatados había sido enviado por este portafolio y que fueron sus parientes quienes los habrían mandado. No obstante, el ministerio reconoció que antes se solía enviar adolescentes en estado de abandono y con problemas de drogadicción a este albergue. No obstante, en diciembre se supo de la situación irregular del centro.



