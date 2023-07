La modelo e influencer Milett Figueroa visitó las piscinas naturales de Millpu en Ayacucho y aprovechó en fotografiarse junto con el bello paisaje peruano.

“Ustedes ya saben que estoy enamorada de mi país (cántese con voz de Eva Ayllon). Ok, hablando en serio, tienen que venir a Millpu. ¡ES MARAVILLOSO! Tiene una luz única (véase en mis fotos) y el agua es turquesa, pero eso sí, es ¡HELADA! Intenté meter solo mis pies y no pude, casi me congelo, pero es bellísimo”, escribió en cuenta de Instagram.

Además, la Cámara de Comercio de Ayacucho aprovechó en compartir dicha publicación y agradeció a la modelo por promocionar y difundir los lugares turísticos que alberga la región de Ayacucho para que aquellos turistas que piensan en viajar y aun no tienen una opción para visitar durante las Fiestas Patrias.