Mijael Garrido Lecca asume como Editor Multiplataforma de Perú21 [VIDEO]

Nuevos retos. Mijael Garrido Lecca asumió como nuevo Editor Multiplataforma de Perú21 , y será el encargado de liderar los nuevos productos informativos que el diario prepara para sus lectores.

"Convertiremos a Perú21 en una multiplataforma de información en donde los contenidos que se generan para la plataformas que ya existen se retroalimentarán con plataformas que todavía no existen y que estamos comenzando a ensamblar", comenta el conductor de TV, quien no se alejará de las pantallas y al contrario, asumirá en paralelo este nuevo desafío.

" Perú21 no solo brindará información en tiempo real y de manera impresa en las mañanas, sino que permitirá una interacción constante con la información y con los valores en los que creemos", expresó entusiasmado y manifestó su deseo de terminar de introducir al periódico al Siglo 21 .

Hoy cerré una etapa de mi vida y me toca empezar con un nuevo reto: a partir del lunes seré Editor Central Multiplataforma de @peru21noticias .



De lunes a viernes a las 11pm seguimos con @ContactoN_ en @canalN_ .



Muy agradecido por la confianza depositada por @cevalenzuelav . pic.twitter.com/m9sohsgczC — Mijael Garrido Lecca (@MijaelGLP) 26 de junio de 2018

UN APASIONADO POR EL PERIODISMO



Mijael Garrido Lecca comenzó a hacer periodismo desde que tenía 16 años. Desde entonces no ha parado. Entró a la televisión con solo 19 años, cuando Cecilia Valenzuela , directora de este diario, lo sentó en un set como panelista.

" Perú21 es una oportunidad interesante. Vengo de una formación autodidacta en periodismo digital, pero a lo largo de mi vida he tenido gente que me ha enseñado a hacer periodismo. Esas experiencias, que no alcanzan la que esta redacción tiene, me permiten entender el círculo completo que Cecilia está planteando: la idea es combinar lo digital, impreso y televisión", comenta por el nuevo proyecto de nuestra directora.

"Me atrae el reto que Cecilia me ha encargado y me atrae mucho la posibilidad de ayudar a crecer un medio tan prestigioso bajo su liderazgo. Ella es la periodista que más respeto en el Perú y la que más me ha enseñado periodismo, no lo pensé dos segundos", refiere el también abogado, quien tiene un profundo cariño por el derecho pero la tiene clara: lo suyo es la prensa.

Participará de cada una de las cadenas de producción e información para poder formular los nuevos productos de Perú21 , los cuales serán estrenados a lo largo de este año. Estos nuevos retos lo entusiasman y le recuerdan la importancia que tiene el periodismo no solo en su vida, sino también en la vida de todos los peruanos.

"Los periodistas tienen ese recodo de ADN de estar dispuestos a hacer cualquier cosa por la verdad, por la información, por principios y valores. El periodismo es un servicio público que demanda cambiar el país, para que nuestros hijos crezcan en un mejor lugar, para pelear en contra la corrupción, la injusticia, la indiferencia, flagelos que la sociedad tiene que soportar. Yo siempre me he sentido identificado con esas causas y el periodismo es el camino que yo he encontrado para poder combatirlas. Eso me apasiona, me apasiona mucho mi país y siento que el periodismo es una buena forma de defenderlo", sostiene seguro de que concretará acciones importantes junto al equipo de Perú21 .