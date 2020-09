Make-A-Wish es una organización sin fines de lucro que lleva cuarenta años cumpliendo los deseos de niños y adolescentes de entre 3 y 18 años que sufren alguna enfermedad que pone en riesgo sus vidas y diecisiete años de trabajo en el Perú.

En el Perú han cumplido más de 4000 deseos que han impactado no solo a los niños, si no también a su entorno familiar. “Un deseo cumplido no solo llena de fortaleza, esperanza y alegría al niño, sino también a toda su familia. Cumplirles un deseo les devuelve las ganas de seguir luchando contra su enfermedad” señala María Gracia Avilez, CEO de Make-A-Wish en Perú.

En la mayoría de los pacientes que padecen una enfermedad grave como el cáncer, el miedo, la ansiedad y la frustración son emociones frecuentes que dificultan el camino del tratamiento y cuando el paciente es un niño esto se ve incrementado.

“Los doctores que compartimos el día a día con los pacientes podemos observar el impacto que tienen los deseos en los niños y adolescentes; muchos de ellos llegan a su tratamiento con la expectativa de que pronto su deseo será cumplido o llegan a contarme que recibieron lo que tanto deseaban. Es importante también definir el mejor momento para cumplir un deseo, de forma que se encuentren en buenas condiciones y puedan disfrutar de la experiencia”, señala el doctor Iván Maza, pediatra oncológico.

A pesar de la crisis sanitaria que atraviesa el país, esta organización no ha dejado de atender a los niños que enfrentan condiciones médicas graves. Si bien las experiencias presenciales se han tenido que cancelar por el momento, los voluntarios realizan una labor importante manteniendo comunicación virtual con los niños y adolescentes.

Es así que tras firma de La Ley de Cáncer Infantil Make-A-Wish afirma que permitirá a los padres de jóvenes menores de 18 años de edad con diagnóstico de cáncer tener licencia laboral con goce de haber mientras dure el tratamiento ayudando así a enfrentar la enfermedad.

