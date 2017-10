Mercedes Aráoz considera “insólito” que censo tuviera fallas logísticas

El último domingo, los integrantes de muchos hogares peruanos permanecieron en casa esperando que, entre las 8 a.m. y las 5 p.m., llegue un empadronador con la finalidad de censarlos. No solo no llegaron, sino que tuvieron que escuchar que, más allá de esas cuatro paredes, toda la jornada se llenaba de denuncias.

Entre los problemas, el que más indignó a la ciudadanía fue la violación a una empadronadora.

Pero, además de esta repudiable acción, los problemas logísticos, como la falta de material para realizar la labor, saltaron a la luz, hecho que ayer fue cuestionado por la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, quien, en una entrevista con TvPerú, manifestó que están haciendo un “análisis exhaustivo” de lo sucedido.

“Había problemas logísticos, que me parece insólito por una cosa que tiene tantos años de preparación y, además, con tanto presupuesto”, afirmó la premier.

Para este evento, se destinaron S/173 millones.

Otro punto en el que hizo énfasis Mercedes Aráoz es el convenio que se firmó con empresas y universidades privadas, mediante el cual el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) se comprometía a brindarles información como perfiles sociales, demográficos y económicos.

Para sorpresa de muchos, durante el censo los empadronadores vestían un polo que tenía el logo de la Universidad César Vallejo (UCV) y pegaban en las puertas stickers con el nombre de esa casa de estudios, cuyo dueño es el ex candidato presidencial César Acuña.

“No se le puede dar (a Acuña) data de características individuales o personales; me parecería una atrocidad que les demos ese beneficio a privados o a políticos en general”, resaltó Aráoz.

Piden su renuncia

Precisamente, este punto le podría costar caro al jefe del INEI, Aníbal Sánchez, pues diversos congresistas han solicitado que deje su cargo.

Rolando Reátegui (FP), presidente de la Comisión de Fiscalización, indicó que si “yo fuera él, hace rato hubiese dado un paso al costado”. Informó que su grupo citará a Sánchez para el 3 de noviembre.

Por su parte, Wilbert Rozas, vocero del Frente Amplio, coincidió con el fujimorista en que debe renunciar dicho funcionario por las “irregularidades presentadas”.

“Acá hay un aprovechamiento político. El señor César Acuña no escarmienta y usa un acto público para hacer algo político”, resaltó.

En tanto, el vocero de Acción Popular, Víctor García Belaunde, calificó de “nefasto” lo sucedido el domingo y consideró que el jefe del INEI debe dar explicaciones. “Y si no son satisfactorias, debe apartarse del cargo”, acotó.

“Se firma un convenio con una universidad que no está reconocida por la Sunedu, que no tiene estadísticas para el censo, y que no se encuentra entre las 800 más importantes de América Latina. Esto es nefasto”, dijo.

Por su parte, el vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, quien también está a favor de que Aníbal Sánchez sea separado del INEI y citado a Fiscalización, consideró que “César Acuña fue el único ganador del censo”.

“Nunca antes se ha visto un censo con tantos errores, donde una universidad fue promocionada por todo el país”, indicó.

César Villanueva, vocero de Alianza para el Progreso, partido fundado por Acuña, pidió tomar en cuenta que el convenio se firmó con varias instituciones educativas, no solo con la UCV. “Es el INEI el que diseña dicho acuerdo. En todo caso, sí creo que hubo una pésima organización del censo. Tanto es así que en mi región (San Martín) no fui censado”, lamentó.

Lo minimizan

No obstante, y a pesar de lo sucedido el 22 de octubre, el oficialista Gino Costa expresó que el problema solo se registró en Lima.

“A nivel nacional, no tenemos reclamos de gente que no ha sido censada”, comentó en entrevista con RPP.

Su colega de bancada, Guido Lombardi, también dijo, en Ideeleradio, que “se está exagerando en la crítica”.

Para el legislador, el jefe del INEI no debería asistir al Parlamento porque “se sabe que eso acaba en preguntas rimbombantes y coloridas de algunos congresistas”.

“Omisión rebasaría el 5%”

Ex jefe del INEI Farid matuk dijo que debió haber habido un precenso para identificar viviendas. (USI) Ex jefe del INEI Farid matuk dijo que debió haber habido un precenso para identificar viviendas. (USI) USI

El ex jefe del INEI Farid Matuk consideró que el número de hogares no censados rebasaría el 5% en Lima. “En mi experiencia, descontando el resto del país, donde no tenemos mucha información, con certeza en Lima rebasa el 5%”, afirmó en RPP.

Dijo que uno de los problemas es que no existió “un precenso, que significa recorrer todas las calles y apuntar cuántas puertas hay”. “La única explicación es que usaron información de 2007, y que un edificio no existía en esa época”, comentó.

Las incidencias

Para conocer cuáles fueron los inconvenientes que se registraron durante el censo, solo basta con preguntarle a un amigo, prender la televisión, revisar las redes sociales o escuchar la queja de un político. Uno de ellos, el presidente de Fiscalización, Rolando Reátegui, informó que en el lugar donde vive (Surco), que tiene cuatro torres, ninguno de sus vecinos fue censado.

Un panorama similar se observó en el distrito José Leonardo Ortiz, en Chiclayo, donde un grupo de personas denunció que los censistas no llegaron a sus viviendas, pese a que estuvieron esperando casi todo el día.

En varios distritos de Lima, los reclamos provenían de gente que aseguraba que a los empadronadores les faltaban hojas para censar a todos los miembros del hogar, y cuando les reclamaban, indicaban que no era necesario hacerlo, pese a que así lo señalan las recomendaciones del INEI.