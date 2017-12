Mercado Modelo de Chiclayo es una bomba de tiempo por venta de pirotécnicos

Pese a que la venta de productos pirotécnicos está prohibida en toda la región, en el Mercado Modelo de Chiclayo estos artículos se expenden sin ninguna restricción.

Durante un recorrido efectuado este sábado por este centro de abastos, Perú21 pudo constatar que personas ofrecen una variedad de fuegos artificiales prohibidos en plena vía pública. Sin embargo, a la venta de esta ilegal mercadería se le suma otro grave problema, el del comercio ambulatorio que, durante estos días, se ha incrementado ocasionando congestionamiento en todas las calles aledañas a este establecimiento comercial.

El jefe de Seguridad Ciudadana del municipio de Chiclayo, Amílcar Ramírez, señaló que no pueden controlar el expendio de estos productos y menos la llegada de más informales debido a que no cuentan con la cantidad del personal requerido para estos casos. Asimismo dijo que que existe un compromiso con la Policía para apoyarlos en el patrullaje pero éste se viene incumpliendo. “Estamos trabajando, pero la Policía nos ha abandonado, pese a que hay un acta en que se comprometen a darnos 20 efectivos para sostenimiento. Nosotros sin la Policía no podemos intervenir”, precisó.

El representante de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), Jorge Luis Calmet, manifestó que la zona de mayor concentración de este material explosivo es el Mercado Modelo y por ello vienen efectuando operativos.

El titular del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Carlos Balarezo, advirtió que –según Inteligencia de la Policía– se expenderían 50 a 70 toneladas de pirotécnicos en la región durante las fiestas de fin de año, por ello pidió a todas las autoridades involucradas a apoyar a las tareas de fiscalización y control.