Los dos posibles casos de coronavirus en Cusco quedaron descartados luego por los especialistas luego del protocolo de acción ejecutado. Según detalló el especialista Manuel Espinoza Silva, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud, las dos pacientes chinas, de 31 y 32 años, que aún se encuentran hospitalizadas fueron evaluadas bajo tres criterios.

“Hay criterios clínicos que se deben respetar, y bajo un criterio propio (los médicos de Cusco) han optado por aislarlas. Podemos exagerar, están exagerando para bien, es una medida extrema pero les han preguntado a las turistas si desean ser aisladas. No se puede obligar a nadie si es que no me autoriza a hacerlo”, sostuvo Espinoza Silva para aclarar las acciones tomadas por el Minsa.

El especialista continuó explicando las acciones que deben tomar los médicos, luego de la alerta mundial lanzada por el brote de coronavirus en China que ya cobró más de 150 vidas. “Para determinar si se trata de un posible brote de coronavirus se actúa bajo tres parámetros: Debe tener en cuenta si el paciente tiene una infección respiratoria grave, que haya pasado los últimos 14 días en la ciudad de Wuham, o finalmente, por un diagnóstico por laboratorio”, detalló.

“Se han hecho varios exámenes para descartar y las pacientes no cumplen con la infección, es solo una infección respiratoria leve. Además, no vienen de Wuham, sino de Beijing”, enfatizó Espinoza Silva.

Reafirmando lo dicho por Espinoza Silva, el doctor Darío Navarro, director de Diresa Cusco, descartó también que se trate de un caso de coronavirus; sin embargo, se actuó para prevenir. “Era una caso sospechoso, la acompañante está en observación. De Beijing a Wuham hay distancia bastante grande. Las acciones son por un criterio más de prevención”, indicó.

Descartan coronavirus