Maybeline Otazú: "Yo he sido violada y no me da vergüenza decirlo"

Maybeline Otazú, supuesta víctima de violación sexual por parte del alcalde de Urubamba, ofreció su testimonio sobre el violento hecho por el que han dictado prisión preventiva en contra del burgomaestre Humberto Huamán, hoy prófugo de la justicia.

"Yo he sido violada y no me da vergüenza decirlo porque he comprendido que lo sucedido no fue mi culpa. Que si una mujer se embriaga, nadie tiene por qué abusar. Cuando una mujer dice no es no", indicó la joven a RPP.

También contó que el burgomaestre intentó comprar su silencio ofreciéndole disculpas, trabajo y la suma de S/ 50 mil. "Nunca le acepté porque la dignidad de una mujer no tiene precio", precisó.



Aseguró además que su único propósito era laborar en la Municipalidad de Urubamba cuando con engaños, el alcalde la trajo a Lima para dar rienda suelta a sus bajas pasiones.

CON ENGAÑOS LA TRAJERON A LIMA

"En la Municipalidad me informaron que el trabajo era mío y que tenía que viajar urgentemente a Lima. Aquí, me dirigen a un hotel, y es allí donde veo a Humberto Huamán, quien me pide que me aliste, pues por la noche íbamos a cenar con un asesor del Ministerio de Salud y de Vivienda", señaló.



"Entonces, me dio de cenar y de brindar con un pisco sour cuando empecé a perder el conocimiento...Cuando desperté a las 3:00 am., aparecí desnuda de la cintura para abajo y él a mi lado, totalmente desnudo y dormido. Sentía además dolores genitales y tanto asco que empecé a bañarme por horas", explicó.

Tras el abuso sexual del que fue víctima, la joven indicó que continuó recibiendo propuestas indecentes de parte del alcalde por lo que decidió denunciarlo con el apoyo de su familia y novio.

"No lo hice antes porque tenía miedo que mi padre perdiera su trabajo en la Municipalidad, él es el único sustento de mi familia", agregó Otazú.