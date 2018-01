Por: Alan Benites



Sin piedad. Un taxista fue asesinado de dos puñaladas en el pecho la madrugada de ayer por sujetos que ingresaron a su vivienda de Trujillo , en la que dormía con su conviviente . El crimen ocurrió a la 1:00 de la mañana en la casa ubicada en la manzana Z1 de la avenida Federico Villarreal, en la urbanización Alto Mochica.

Los hampones, según las primeras investigaciones, habrían ingresado por la parte trasera del predio y se dirigieron hasta la habitación en la que descansaba Mariano Tolentino Tocas (37) y su pareja Elvira Gómez Castillo.

La mujer contó que los individuos la ataron de pies y manos y le pusieron una frazada en la cabeza para que no vea mientras golpeaban y mataban a su pareja. También afirmó que los malhechores se llevaron mil soles que el infortunado guardaba en su billetera.

“No sentí nada. Sentí cuando me estaban jaloneando, ahí sentí algo extraño. No pude ver nada, tenía el rostro tapado”, le dijo la testigo a los agentes que investigan el caso.

Agregó que permaneció atada y tapada por varios minutos, hasta que sintió que los maleantes escaparon. En ese momento empezó a pedir auxilio. “Gritaba para que me auxilien. Llamé a mi hijita, que estaba en otro cuarto y se despertó. Ella me pudo destapar, me quitó la colcha”, narró.

Luego de ello, dijo que salió a la calle a pedir ayuda. Al lugar llegaron los bomberos, quienes certificaron que Mariano Tolentino había fallecido de dos puñaladas en el pecho.

A la escena del crimen también llegaron agentes de la comisaría de Florencia de Mora y el titular de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, Luis Portocarrero, quien dispuso el traslado del cadáver a la morgue de la ciudad. Agentes de la División de Alta Complejidad de la Policía, en tanto, investigan si se trata de un robo o una venganza.

DATOS

-El infortunado y su conviviente alquilaban el predio en el que fueron atacados desde hace casi un año. Los hampones que irrumpieron en la vivienda habrían sido tres.



-Los sujetos no se llevaron las cosas de valor que habían en el inmueble, solo los mil soles de la billetera de la víctima.



-En setiembre de 2017, dos amigos fueron ultimados a tiros por desconocidos cuando dormían en una casa de Rázuri, en la provincia de Ascope.