Muchas fiestas populares peruanas mantienen la tradición de elegir a una mujer de belleza reconocida que ponga el rostro a la celebración y que acompañe a las autoridades, pero esto es más que cargar con una corona y llevar una banda, es sinónimo de “representación social”. El 15 de agosto, Arequipa celebrará su aniversario número 483. Ante ello, la Municipalidad provincial inició la festividad con la coronación de Brigitth Tamayo como la nueva Reina de la Ciudad 2023, quien presidirá todas las actividades programadas durante la conmemoración de la Ciudad Blanca, un evento que reúne a cientos de ciudadanos nacionales e internacionales.

La flamante reina arequipeña conversó con Perú21 y aclaró el tipo de protagonismo que tiene en su comunidad, así como su contribución al bienestar social de su ciudad.

¿Qué te motivó a concursar en este certamen de belleza regional?

-Es un sueño que tenía desde pequeña porque Arequipa es muy regionalista y ama sus tradiciones. Siempre quise vivir la festividad de otra forma y hacer un año de reinado diferente para toda mi ciudad. Me siento muy orgullosas de ser arequipeña y mi objetivo es ser una reina que recuerden por el trabajo que hice en mi ciudad. Soy licenciada en comunicación social con una mención en comunicación para el desarrollo, por lo que siempre me gustó trabajar para el bien de la sociedad, eso me llena el corazón.

Trece candidatas se disputaron la corona de la 'Reina de la Ciudad 2023'. (Foto: Difusión).

¿En qué consiste el rol de la Reina de la Ciudad?

-La reina tiene una figura de representación social por lo que estaré presente en todas las festividades que habrá por el aniversario de Arequipa. Tuve una reunión con la municipalidad y trabajaremos de la mano para nuestra gente por lo que abarcaremos temas como el medio ambiente, habrá ayuda social para los niños y los abuelitos de la beneficencia, a quienes fui a visitarlos hace poco. Habrá un año de cambio que será un ejemplo para las próximas reinas.

¿Antes de ser elegida reina trabajabas en proyectos de ayuda social?

-Sí, soy fundadora y directora de Arequipa Solidaria, que fue creado hace tres años. Hicimos chocolatadas, trabajamos con albergue de perritos y brindamos charla de empoderamiento a la mujer. Por razones de tiempo se detuvo el proyecto, pero ahora como Reina de la Ciudad se volverá a reactivar para trabajar de la mano con la municipalidad.

El 15 de agosto de este año, Arequipa celebra su aniversario número 483.

¿La belleza es un mérito para ser reina?

-Es una belleza con propósito. Ser reina es un ejemplo para las niñas y mujeres de mi región, quienes ven en mí un poder para alzar la voz. Tengo que ser una representante digna para llevar este título y esforzarme para hacerlo, no es solo lucir una corona y una banda. Además, la belleza está en la actitud.

¿Cuál fue la presentación qué más disfrutaste del certamen?

-La presentación del traje de artesanos porque todo lo recolectado en el evento fue para ayudarlos. Existen muchos artesanos en Arequipa que hacen maravillas con prendas tejidas en alpaca, pero falta mayor visualización.

Brigitth tiene 25 años y es licenciada en Comunicación Social. (Foto: Felipe Apaza)

¿Escoger a su reina es una tradición en Arequipa?

-Sí, todos quieren conocer a la persona que los va a representar y ellos esperan que sea una reina que no los olvide y que no esté para el corso solo saludando.

¿El mes de agosto es el más esperado por los arequipeños?

-Es mi mes favorito, desde pequeña he disfrutado de la festividad que se vive en Arequipa. La actividad más esperada es el Corso de la Amistad, donde se hacen presentes todas las empresas de Arequipa y asociaciones. Incluso, el 14 de agosto a la medianoche habrá una serenata y a esa ahora escucharás a todas las personas cantando el himno, sentirás la ciudad retumbar con todo el cariño. No necesito ser una reina para vivir esa emoción porque siempre lo hecho, pero este año me acerqué un poquito más a la festividad.

¿Cómo describes a los arequipeños?

Los arequipeños somos alegres, aguerridos, residentes y muy orgullosos del lugar donde venimos.





