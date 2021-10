Más de un año con las escuelas parcial o totalmente cerradas por las restricciones de la COVID-19, el tenso panorama político que no permite una continuidad en la gestión del sector y factores como la falta de Internet, han generado que más de 700 mil estudiantes en nuestro país interrumpan sus estudios o estén en riesgo de hacerlo; creando así una brecha difícil de cerrar.

El webinar “Urgente retorno a clases: un compromiso de todos”, organizado por Propuestas del Bicentenario de Videnza Consultores permitió poner en evidencia no solo la problemática existente sino el gran reto que tiene el Gobierno actual para gestionar un correcto retorno a clases; esto considerando que de acuerdo a la UNESCO, el Perú alcanzó el puesto 188 de 210 países en el ranking de mayor número de semanas con escuelas cerradas en el mundo

El retraso en la implementación es también una afectación importante en el aprendizaje, pues el cierre de escuelas por 13 meses impacta en factores como el rendimiento académico y la comprensión lectora; además de factores socioemocionales, generando síntomas de depresión y ansiedad en niños y adolescentes. “El retorno a las escuelas debe tener un carácter de urgencia en esta nueva normalidad, puesto que las brechas y las pérdidas en materia de educación se incrementan con el paso del tiempo”, señaló Daniel Alfaro, exministro de Educación y líder del eje Educación de Propuestas del Bicentenario.

Hoy existe un bajo avance en el retorno a clases y para acelerar el proceso es importante también que los padres de familia tengan confianza en el proceso. Si bien el 41.7% de padres de familia asegura que no está de acuerdo con el retorno a clases presenciales por 4 factores principales: temor al contagio de sus hijos, los estudiantes aún no se han vacunado, la institución educativa no tiene las condiciones adecuadas,los docentes aún no han sido vacunados; para Aleyda Leiva, una de las 50 mejores docentes del mundo según Global Teacher Prize, volver a clases debería convertirse en un compromiso social y los padres deben cumplir un rol fundamental en preparar a sus hijos para este retorno. “Se debe empezar a trabajar en actividades de socialización, protocolos y dinámicas familiares. Tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad”, destacó.

En ese sentido, el Gobierno tiene un reto importante para lograr un retorno a clase seguro y en el menor tiempo posible que incluye la mitigación y recuperación de los impactos ocasionados, apoyo a los docentes (lograr 100% de docentes vacunados para diciembre), garantizar un plan seguro de protocolo sanitario y dar soporte a las escuelas por medio de las UGELES. “Más que cambios en el currículo, se requiere una implementación curricular con mayor autonomía en las escuelas para enfocarse en las competencias que apuesten por una educación integral. El retorno a clases debe ser un esfuerzo de todos”, indicó el exministro Alfaro.

Por su parte, Mariana Rodriguez, Presidenta de Empresarios por la Educación, recalcó que es importante considerar el sistema educativo como un solo ente y no hacer divisiones. “Las escuelas se tienen que adaptar rápido. Las circunstancias pueden cambiar con una tercera ola. Las UGELES deberían ser los expertos y dar soportes a los colegios en el retorno”.

Propuestas del Bicentenario: nueva etapa

Para esta nueva etapa, el equipo de profesionales de Videnza Consultores ha decidido centrarse en 8 ejes: reactivación económica con énfasis en regiones; estado eficiente: calidad regulatoria, calidad de gasto, modernización del Estado y descentralización; lucha contra la pobreza; salud; educación, actividades extractivas; agricultura; sostenibilidad ambiental y cambio climático.

Además, pondrá especial foco en 10 regiones que son sede de grandes proyectos que impactan en el desarrollo económico del país: Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad y Loreto.

