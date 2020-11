De acuerdo con un informe elaborado por el Foro Económico Mundial, Perú se ubica en el puesto 127 de 137 países, en relación con la calidad del sistema educativo. Adicionalmente, el 20% de niños y niñas aún no tienen acceso a una educación primaria, y el 9% a una educación inicial, según datos del INEI.

Bajo este panorama, desde hace siete años la asociación sin fines de lucro, Perú Champs, viene identificando a escolares de bajos recursos con alto talento académico, artístico o deportivo y los becan para que reciban una educación de excelencia. De esta manera, buscan contribuir a mejorar la calidad educativa en el país.

“A la fecha hemos identificado y becado a más de 4,000 escolares de 17 ciudades del país. Gracias a este apoyo los estudiantes, a quienes denominamos CHAMPS, han tenido la oportunidad de transformar sus vidas con el acceso a una educación internacional de calidad, participar de programas de liderazgo para impulsar su talento y desarrollar habilidades blandas y competencias para convertirse en los futuros líderes del país”, indicó Alberto De Cárdenas, fundador de Perú Champs.

Joaquín Osnayo, becado del programa cuenta lo siguiente: “Cuando operaron a mi padre, él tuvo que dejar de trabajar y por ello me cambiaron a un colegio nacional. Allí, no tenía que esforzarme mucho para obtener una buena nota y casi pierdo la posibilidad de cumplir mi sueño. Gracias al programa hoy día me esfuerzo para llegar a ser un inventor”.

Así como Joaquín muchos estudiantes pueden ver frustrados sus sueños al no contar con los recursos suficientes para financiar una educación de calidad. Por ello, para seguir promoviendo esta iniciativa y contribuir a reducir la brecha de inequidad educativa en el país, desde este año Inkafarma se unirá a Perú Champs para ampliar el número de beneficiados al programa.

“De la mano con Perú Champs, Inkafarma se ha propuesto cambiar la historia de niños y niñas que sueñan con acceder a una educación de excelencia. Por ello, cada vez que nuestros clientes compren en alguno de una de nuestros locales y donen sus vueltos estarán ayudando a que niños talentosos y de bajos recursos puedan acceder a una educación de estándares internacionales y así cumplir sus sueños”, indicó Hernán Malpartida, director de Asuntos Corporativos de InRetail Pharma.

Este año, Perú Champs ha entregado 2,071 becas a escolares de 17 ciudades del país. La beca cubre sus estudios de primaria (desde el segundo grado) y secundaria completa, además financia los programas de liderazgo de forma anual.

Para conocer más de esta iniciativa o convertirse en un aliado del programa de becas ingrese a https://www.peruchamps.org/

