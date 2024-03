Con la finalidad de garantizar un viaje seguro a la población durante el feriado largo por Semana Santa, la División de Protección de Carreteras de la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó un total 3,900 efectivos en distintos puntos de la red vial nacional.

Estos policías estarán en constante alerta para atender cualquier denuncia por robo y asalto en carreteras y autopistas, prevenir la comisión de delitos y de accidentes y contribuir en mantener libre la circulación en las mencionadas vías.

Cualquier conductor o pasajero que sea víctima o testigo de un ilícito o accidente recibirá apoyo y auxilio llamando a la Central de Emergencias de la Policía de Carreteras, Línea 110, o a los números de la División de Protección de Carreteras: 980-122-344 y 980-121-493.

El personal policial que presta servicios en los distintos puntos de la red vial nacional podrá auxiliar también a aquellos transportistas o ciudadanos cuyos vehículos quedasen varados por problemas mecánicos, a quienes ayudarán y brindarán seguridad hasta que encuentren una solución.

Recomendaciones para pasajeros

· Asegúrate de llevar tu documento de identificación.

· Embárcate en vehículos de agencias autorizadas, que garanticen seguridad y buen servicio.

· Usa en todo momento el cinturón de seguridad.

· No viajes parado en los pasadizos del bus.

· No permitas que el conductor pare el vehículo en lugares no autorizados ni mucho menos recoja a pasajeros en la ruta.

· Verifica que el conductor maneje el bus a una velocidad moderada, no use el celular mientras conduce, no lleve pasajeros en la cabina y respete las normas de tránsito.

· Denuncia cualquier irregularidad y abusos durante el viaje a la Línea 110 o a los números de la División de Protección de Carreteras: 980 - 122 - 344 y 980 - 121- 493.

Antes de viajar

· Infórmate del estado actual de las vías para evitar contratiempos.

· Asegúrate de llevar y tener todos tus documentos en regla (licencia de conducir, tarjeta de identificación vehicular, SOAT, revisión técnica y DNI).

· Verifica el buen funcionamiento de tu vehículo y lleva todos tus implementos de seguridad (triángulo, extintor, botiquín, linterna, llanta de repuesto y gata hidráulica).

Durante el viaje

· Recuerda que la velocidad máxima en las carreteras es de 100 Km/h para automóviles, camionetas y motocicletas.

· Usa en todo momento el cinturón de seguridad y asegúrate de que tus acompañantes hagan lo mismo.

· No uses el celular mientras conduces para evitar accidentes.

· No conduzcas si has consumido bebidas alcohólicas o estás cansado.

· Respeta en todo momento las indicaciones de los policías de carreteras.

· Conduce siempre atento y con mucha precaución o a la defensiva.

· Por ningún motivo detengas tu vehículo para recoger pasajeros o auxiliar a otros en lugares solitarios.





