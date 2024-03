Las jovencitas Silvia y Brisa tenían el sueño de ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para estudiar Ingeniería Civil y Arquitectura, respectivamente. Para ello, cumplían una larga jornada de estudios en el centro preuniversitario de la prestigiosa casa de estudios. Sin embargo, la noche del 11 de marzo, el policía Edgar Miranda Rivera (39) las atropelló y mató, tras invadir con su camioneta la vía exclusiva del Metropolitano, en el límite de los distritos del Rímac y San Martín de Porres (SMP).

Los familiares de las víctimas sostienen que el chofer conducía el vehículo a excesiva velocidad, pues los cuerpos fueron arrastrados al menos 70 metros hacia adelante.

Adrián, de siete años, asistió el 6 de marzo a su primer día de clases en un colegio de Los Olivos. A salir de la escuela, abordó junto a su mamá una combi que, en el cruce de las calles 3 y 11 de la urbanización Santa Ana, impactó con otro vehículo similar. Producto del choque, el niño voló por la ventana y cayó al pavimento, y encontró muerte instantánea. Otros 12 pasajeros resultaron gravemente heridos.

Tras el siniestro, los conductores de las dos unidades, en vez de auxiliar a los agraviados, fugaron del lugar. Más tarde, las autoridades informaron que las unidades eran ilegales —sus dueños no habían tramitado el permiso para trasladar pasajeros— e iban a excesiva velocidad.

DIAGNÓSTICO DE SINIESTROS

Estas tres dramáticas historias reflejan el riesgo al que estamos expuestos los peruanos día a día en las pistas y carreteras del país. De enero a la fecha del año en curso, 255 personas han perdido la vida y 166 ciudadanos resultaron lesionados en 213 siniestros viales en todo el país, informó a Perú21 la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional.

Las causas más recurrentes de estos fatales hechos son la imprudencia del conductor, al manejar a excesiva velocidad, en estado de ebriedad, fatiga o cansancio; y la irresponsabilidad del peatón que transita en estado de ebriedad, cruza de forma indebida la calzada o desacata las señales de tránsito.

En Lima Metropolitana, en lo que va del año, han ocurrido 97 siniestros viales con un saldo de 104 personas fallecidas y 32 heridos.

“En un comparativo con el año 2023, tenemos aumento del 10% de los accidentes de tránsito”, refiere el comandante PNP Juan Andrés López Gordillo, jefe de la Unidad de Prevención de Accidentes de Tránsito.

Los lugares donde tienen lugar con frecuencia los siniestros viales son la Panamericana Sur, Panamericana Norte, Carretera Central, avenida Túpac Amaru, avenida Universitaria y Vía Evitamiento.

En los 114 operativos de alcoholemia en Lima, realizados entre el 1 enero y 21 de marzo, la Policía Nacional encontró a 177 conductores en estado de ebriedad de un total de 3,868 intervenidos, mientras que, en las 308 incursiones de control de velocidad, los agentes impusieron 3,443 papeletas por exceso de velocidad.

A su vez, un aproximado de 10% a 15% de conductores causantes de siniestros viales se da a la fuga al no tener los documentos en regla, licencia de conducir, SOAT vigente ni revisión técnica actualizada, manifestó el comandante López.

NO SE HACEN AUDITORÍAS

La situación en la Carretera Central, Panamericana Sur y Panamericana Norte es “desastrosa”, sostiene Mario Candia, de la consultora Transis, que ha realizado más de 100 auditorías a estas vías, porque no cumplen las normas establecidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y están “obsoletas”.

“La Panamericana Norte es absolutamente desastrosa, no cumple estándares de diseño, tiene personas cruzando por todos lados y paraderos en la autopista. La Panamericana Sur tiene los mismos problemas de diseño, señalización, principalmente por el contrato que se hizo, que no obliga al concesionario a hacer cosas. La Carretera Central es obsoleta por la cantidad de tráfico y su diseño antiguo. Es una vía sumamente peligrosa; gran parte del motivo de caída de rocas es porque el trazo es bastante antiguo y no se hacen inspecciones a esos taludes para asegurarse de que no haya riesgo de caída”, aseveró.

El problema de fondo, subrayó Candía, es que el MTC no cuenta con una oficina de seguridad vial, que funcione como una entidad ejecutora de proyectos y que introduzca la seguridad vial, a través de auditorías, en todos los proyectos que hagan las entidades, y apenas tiene una Dirección de Seguridad Vial sin presupuesto.

BUSCAN JUSTICIA

Así las cosas y en medio de un inmenso dolor, las familias de Silvia, Brisa y Adrián han iniciado un largo camino en busca de justicia para que los responsables de las muertes de sus seres queridos sean castigados; pero la lucha apenas comienza.

En el caso del atropello a Silvia y Brisa, el Poder Judicial (PJ) dictó el 14 de marzo siete meses de prisión preventiva para el policía Edgar Rivera Miranda por el presunto delito de homicidio culposo en agravio de las menores.

Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía no ha podido acceder a cámaras que registren el momento del accidente y las circunstancias en que la camioneta del policía las atropella, pues las únicas que la Policía ha conseguido son imágenes lejanas, denunció Justin Prudencio, papá de Silvia.

“Lo están acusando del delito de homicidio culposo, pero no hay pruebas suficientes; por ejemplo, en las cámaras no se ve la luz roja o luz verde. No hay cámaras donde se pueda evidenciar que cometió el error de pasar a excesiva velocidad. El policía dice que evitó a una grúa y pasó a velocidad, pero, mientras no haya pruebas, no se puede ir más allá”, relató. “Sí, hay cámaras en el área del accidente, en la recta del Metropolitano, pero, cuando el fiscal hace el pedido, le dicen que no pertenecen ni a SMP ni al Rímac; nadie responde por esas cámaras”, añadió.

Con relación a Adrián, el 19 de marzo —13 días después del siniestro— fue capturado Diego Calixtro Quispe (35), quien conducía una de las combis causantes del fatal accidente. El PJ le impuso nueve meses de prisión preventiva por el mismo delito, pese a que este negó los cargos. El otro chofer, identificado como Sigfri García Saavedra, permanece no habido, pese a que el 7 de marzo recibió la notificación policial en su domicilio para que responda por las acusaciones, afirmó Josselyn Maza, tía del menor.

“En el caso del menor de siete años, no tenía responsabilidad, por imprudencia de los conductores perdió la vida; en el caso de las estudiantes preuniversitarias, es una situación que está en proceso de investigación y ahí sí la cosa es diferente: estas dos señoritas cruzaron una vía, lo cual está en un proceso de investigación para determinar si hubo algún tipo de imprudencia o situación no acorde del Reglamento de Tránsito. En ese sentido, sí, la situación varía, definitivamente”, declaró a Perú21 el comandante López Gordillo.

A la repregunta de si se investiga si las víctimas cruzaron indebidamente o la responsabilidad del policía que invadió la vía del Metropolitano, el oficial respondió: “La investigación es completa, analizamos todo en lo que pudo incurrir no solo el infractor, sino el peatón. Como le manifesté, no siempre el conductor puede tener la responsabilidad. Muchas veces hay responsabilidades compartidas. Muchas veces es el peatón quien infringe las reglas o transita bajo efectos de alcohol o drogas. Del caso del policía con las dos, no es que le diga que estamos investigando exclusivamente a las estudiantes, no, no quiero que se malinterprete. Simplemente le digo que hay un proceso de investigación, ya está en la parte fiscal, con todo lo que se ha podido recabar hasta el momento”.

Solo una investigación clara dará justicia a quienes la piden.

