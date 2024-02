Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en 2023 un total de 3,4 millones de peruanos no tuvieron acceso al agua potable y 7,6 millones no contaron con servicio de saneamiento. Además, un porcentaje significativo de la población rural (5%) y urbana (26%) no tiene acceso al líquido vital de consumo humano, mientras que otra porción de habitantes de las zonas urbanas (10%) y rurales (71%) carecen del servicio de alcantarillado público.

Frente a esta problemática, Water Credit, la alianza estratégica entre la Asociación de Microfinanzas del Perú (Asomif Perú) y la ONG Water.org, busca mejorar la calidad de vida de los hogares peruanos más vulnerables a través de productos crediticios destinados a cubrir las necesidades de agua y saneamiento.

“Gracias al convenio, entre enero del 2022 y octubre del 2023, se han otorgado más de 42.2 mil créditos a nivel nacional, beneficiando a más de 170,000 personas y superando los $43.9 millones desembolsados. Asimismo, el 39% de estos créditos fueron destinados para mejoramiento de baños, un 35% para saneamiento y un 26% para almacenamiento de agua. En tanto, las áreas geográficas atendidas fueron 55% zonas urbanas y 45% zona rural, con un equilibrio entre hombres (53%) y mujeres (47%) como beneficiarios”, señaló Jorge A. Delgado Aguirre, Presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú.

Asimismo, señaló que para este año tienen proyectado invertir más de $200,000, lo que permitirá entregar 17,500 préstamos y beneficiar a 185,204 peruanos. Este monto también permitirá que Water Credit tenga presencia en 192 agencias de diferentes regiones del país y desarrollar soluciones innovadoras como un crédito para agua y saneamiento enlazado a un programa de ahorro programado.

Para Delgado Aguirre, resulta fundamental contar con la participación de más microfinancieras a fin de alcanzar a más familias. “Si bien hasta el momento hemos firmado acuerdos de cooperación con 8 de nuestros asociados, entre las que figuran ‘Empresa de Crédito Alternativa’, ‘Caja Los Andes’, ‘Financiera Confianza’, ‘Caja Trujillo’, ‘Caja Piura’, ‘Mibanco’, ‘Financiera Credinka’ y ‘Financiera Qapaq’, resulta crucial sumar a más actores a esta iniciativa a fin de ayudar a mejorar las condiciones de vida de la población a la que servimos”.

El éxito que este tipo de créditos, según Delgado, se debe a que el porcentaje de retorno de los créditos es alto en comparación a otros productos financieros (98%), y esto es gracias a que los clientes sienten que este tipo de préstamos tienen un impacto significativo en sus vidas. “Aproximadamente el 40% de los clientes son nuevos en este producto; por tanto, contribuye a expandir la cartera de clientes de las instituciones que participan en el proyecto, pero también a facilitar la inclusión de la población rural al sistema financiero”, sentenció.

