La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) lanzó la campaña “Más bibliotecas para el Perú”, que tiene como objetivo comprometer a las autoridades locales a crear nuevos establecimientos donde los ciudadanos puedan consultar libros, así como mejorar los que ya tienen.

Actualmente, en el Perú existen solo 477 bibliotecas públicas municipales. De acuerdo a la información del Sistema Nacional de Bibliotecas (SNB), esta cifra representa el 25% de lo que debería existir cómo mínimo a nivel nacional.

Según Ley Nº 30034, publicada en el año 2013, todas las municipalidades provinciales y distritales debían implementar una biblioteca pública para sus ciudadanos.

Situación

No solo es preocupante que las regiones no cumplan con la Ley, sino que parte de los 477 locales existentes no cuentan con una adecuada infraestructura y tienen dificultades en sus servicios para facilitar el desarrollo de la lectura.

Por eso, para este año la BNP ha dispuesto más de 30 proyectos a nivel nacional para modernizar y mejorar la situación crítica en la que se encuentran las diferentes bibliotecas del país.

Además, busca crear diferentes espacios de intercambio de experiencias y cooperación entre bibliotecarios del país, para capacitarlos y mejorar los servicios al ciudadano. Desde el año pasado se desarrollan los “Encuentros Departamentales de Bibliotecas” con la participación de 12 regiones.

Las Bibliotecas públicas son espacios donde se encuentra información, conocimiento y cultura, pero todavía millones de peruanas y peruanos no tienen acceso a los libros y materiales bibliográficos.

La campaña “Más bibliotecas para el Perú” se realizará a nivel nacional. Las dos primeras regiones que intervendrán será Puno y Tacna. Para mayor información, la institución ha dispuesto el correo snb@bnp.gob.pe.

