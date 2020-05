En su reciente conferencia de prensa ante la población, el presidente Martín Vizcarra se pronunció en torno al rumor de la salida de algunos integrantes de su gabinete ministerial. El jefe de Estado, un tanto fastidiado, precisó que “qué mal de parte de los generan esa desinformación”.

“Aprovecho la oportunidad para aclarar falsas noticias que tratan de desinformar a la población. El fin de semana corrió por medios digitales, una noticia de que habría un cambio de gabinete, que algunos ministros estarían siendo cambiados. Qué mal de parte de los que generan esa desinformación, tratar de trasmitir noticias falsas”, precisó.

“Alguien me decía y hacía una reflexión, que el coronavirus, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, se trasmite a través de las personas... por eso que si las personas ponen esfuerzo de no movilizarse de no acercarse de no entrar en contacto con otras personas, eliminamos la trasmisión del COVID-19. También, las noticias falsas no se trasmiten solas, las trasmiten las personas. Entonces hay que hacer el mismo esfuerzo: de combatir el coronavirus y la desinformación”.

Señaló además que aclarar estas falsas informaciones, son una perdida de tiempo que los debería ocupar en sus pronunciamientos sobre el COVID-19 en el Perú.

“Cada vez que salimos a comunicarnos con la población, tenemos que ocupar valiosos minutos para aclarar información falsas”, sostuvo.

Martin Vizcarra desmiente salida de ministros. (Video América TV)

