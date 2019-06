Martín Vizcarra: “Estamos haciendo obras de reconstrucción y no de rehabilitación”

El mandatario Martín Vizcarra aclaró que las obras que se ejecutan en el norte del país, tras los efectos del Fenómeno del Niño Costero del 2017, “son de reconstrucción y no de rehabilitación”.



“Las obras que estamos haciendo son de reconstrucción. ¿Las carreteras que hemos hoy día inaugurado (en Piura) son de rehabilitación? Son de reconstrucción. Es una carretera completamente asfaltada que no tiene ningún problema, ahora ya es una obra de reconstrucción, los puentes no se pueden rehabilitar, se reconstruyen” afirmó el jefe de Estado.

Incluso, Vizcarra enumeró los puentes que están dentro del plan de reconstrucción en Piura, y aseguró que algunos se encuentran en fase de elaboración de expediente, mientras que otros ya son reconstruidos.

Además, el mandatario señaló que existe un cronograma para la reconstrucción de 64 puentes y que la mayoría sería culminada a fin de año. Remarco que los proyectos terminarán de ejecutarse en el 2021.

“La idea que nos hemos puesto es que para el 2021 hayamos concluido el tema integral de reconstrucción”, expresó.