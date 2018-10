Martín Vizcarra: “La anemia baja un punto cada mes”

El mandatario Martín Vizcarra habló sobre los esfuerzos desde el Ejecutivo para erradicar la anemia que en diciembre estaba a 43% y a partir de abril de este año se está logrando bajando un punto porcentual mensual.

Le voy a hablar de un tema que a usted le importa mucho, el tema de la anemia. Según el INEI, en Lima, la lucha contra la anemia ha retrocedido y la cifra de este primer semestre es muy poco alentadora, pasó del 33% en 2017 al 41% en el primer semestre de 2018. ¿Cómo vamos a llegar al bicentenario, presidente?

El promedio nacional de la anemia estaba en diciembre en 43%. Terminado el primer trimestre, a fines de marzo, cuando yo asumo el gobierno, tuvo un pico, subió del 43% al 49%, inexplicable. A partir del mes de abril, ya nosotros en la gestión estamos logrando disminuir la anemia un punto porcentual por mes. Estaba en 49% en marzo, 48% en abril, y está bajando un punto porcentual y esa es la tarea, tenemos que bajar un punto porcentual para llegar al 2021 como nos hemos propuesto, a menos del 20%. Es un trabajo de largo aliento, no es que invierto mucho dinero y soluciono esto en tres meses. No, esto es un trabajo de perseverancia, tenemos que trabajar y trabajar, y en eso estamos. Desde que hemos entrado al gobierno a fines de marzo, abril, mayo, junio ha bajado un punto cada mes. Y esa es la idea, no perder esa tendencia para llegar en el horizonte al 19% que nos hemos propuesto cuando termine nuestro mandato.

Hablando de perseverancia, me trae usted un tema que es muy serio: el tema del Movadef, que es la nueva versión de Sendero Luminoso. Policías especializados de la Dircote sostienen que si existiera una ley que les permitiera hacer un seguimiento de los senderistas que son excarcelados, que vuelven a reorganizarse, a fundar células, esa ley sería muy beneficiosa para la lucha contra la violencia política. ¿Usted acogería esta necesidad de la Policía Antiterrorista y presentaría un proyecto de ley?

Sí, por supuesto. Si esto ayudaría a mejorar nuestra seguridad, nuestra protección, cómo no. En todo caso, voy a tomar conocimiento en detalle de este requerimiento de la Policía para inmediatamente procesar y tramitar en el Congreso de la República un proyecto de ley de esta característica.