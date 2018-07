Martín Vizcarra y su afectuoso saludo por el Día del Maestro [VIDEO]

Martín Vizcarra , presidente de la República, a través de sus redes sociales, envió un afectuoso saludo a todos los docentes peruanos por el Día del Maestro .

Hoy, viernes 6 de julio, el mandatario aprovechó para hacer una mención especial al labor de los profesores del Perú.

Vizcarra recordó que su madre fue docente y que su esposa es educadora de profesión.

"En mi vida, he tenido muchos profesores, pero si tuviera que escoger a uno, sería a mi profesora Malena. Con sus conocimientos, me ayudó a que elija la profesión de ingeniero. Sin embargo, desde muy niño, conocí a mi primea maestro: mi madre, quien fue maestra toda su vida. Recuerdo mucho sus enseñanzas, su entrega y su vocación. Cuando elegí a la mujer que me acompañará hasta el resto de mis días, mi esposa, educadora de profesión, me enseñó que la educación es permanente. Hoy quiero desearle a todos los maestros del Perú un feliz día", señaló Vizcarra.

Celebramos la vocación de nuestros docentes, su dedicación, empeño y cariño. ¡Feliz día maestras y maestros peruanos! #GraciasProfe pic.twitter.com/O64sjkh9Ds — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) 6 de julio de 2018

Su mensaje se viralizó en redes sociales, donde ha sido masivamente compartido por los cibernautas.